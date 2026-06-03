В Польше нашли 3000-летнюю булаву 3.06.2026, 21:17

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Иллюстрационное фото

Она может быть связана с Ближним Востоком.

В юго-восточной Польше нашли небольшой металлический предмет, который может оказаться навершием булавы возрастом около 3000 лет. Если предварительная датировка подтвердится, находка из района Дуклы станет редким свидетельством дальних связей Карпатского пограничья в бронзовом веке.

Артефакт обнаружили участники научно-исторического объединения «Галиция». Изначально они искали вовсе не древности, а следы Второй мировой войны – прежде всего предметы, связанные с событиями сентября 1939 года и деятельностью польского пограничного корпуса.

Поиски проходили с разрешения землевладельца. Участок был небольшим, находки ожидались обычные для таких мест – пуговицы, пряжки, фрагменты снаряжения, военный мусор.

И такие предметы действительно попались: британская пуговица, алюминиевый медальон, поврежденная австро-венгерская полковая пуговица с номером 2 и австрийская пряжка времен Первой мировой войны. Но затем участник поисков Кшиштоф Вишневский выкопал предмет с зеленой патиной, который резко отличался от всего остального.

Команда связалась с археологом Войцехом Пастеркевичем. Быстро определить находку не удалось: форма предмета оказалась необычной для местного археологического материала. Позже специалисты осторожно предположили, что это может быть навершие булавы.

Такие наконечники крепились к древкам и использовались как ударное оружие. Но в древних обществах булавы нередко были не только оружием. Они могли обозначать власть, ранг или ритуальный статус владельца.

Особый интерес вызвала возможная связь находки с Ближним Востоком. Пока это только рабочая версия: эксперты сравнивают артефакт с известными аналогами. Один из похожих предметов ранее связывали с районом Золочева на западе Украины, но прямую связь это не доказывает.

После находки территорию обследовали повторно, однако похожих предметов рядом не обнаружили. Это может означать, что булава не была частью клада, могилы или крупного археологического комплекса, а оказалась одиночной потерянной вещью.

Главный вопрос остается открытым: как предмет, которому может быть около 3000 лет, оказался недалеко от Дуклы? Он мог пройти через несколько рук, попасть сюда вместе с путешественником или оказаться частью обмена между удаленными регионами. Пока археологи не исключают ни одну из версий.

Дукла и ее окрестности чаще фигурируют в исследованиях из-за следов Первой и Второй мировых войн. Новая находка меняет масштаб этой истории: теперь к военному прошлому региона добавляется гораздо более древний слой – эпоха бронзы и возможные связи местных территорий с дальними центрами обмена.

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