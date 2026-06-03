Госпогранслужба Украины: Из Беларуси залетают «Шахеды» и «Герберы» 2 3.06.2026, 21:03

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В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Беларусью.

Украинские пограничники не фиксируют дополнительного наращивания российских или белорусских сил вблизи границы, за исключением использования Россией воздушного пространства Беларуси для запуска дронов.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко во время брифинга в «Укринформе».

По его словам, украинские пограничники не видят признаков увеличения военных группировок на территории Беларуси вблизи украинской границы. Также не фиксируются провокационные действия в непосредственной близости от государственной границы.

В то же время он отметил, что Россия продолжает использовать воздушное пространство Беларуси для запуска беспилотников типа «Шахед» и «Гербера».

«Это касается и инженерного укрепления непосредственно линии границы, и наращивания минно-взрывных заграждений, которые осуществляют подразделения ВСУ на наиболее угрожающих направлениях, чтобы сделать невозможным свободный проезд технических средств», — заявил Демченко.

Он добавил, что украинская сторона усиливает фортификационные сооружения и оборонительные возможности на всей протяженности границы с Беларусью.

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