В Дании представили состав нового правительства 3.06.2026, 21:11

МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН

ФОТО: ВИТАЛИЙ НОСАЧ, РБК-УКРАИНА

Правительство возглавила Метте Фредериксен.

В Дании официально представили состав нового правительства во главе с премьер-министром Метте Фредериксен, которая будет занимать эту должность уже третий срок подряд.

Об этом в среду, 3 июня, сообщают издание The Guardian. Объявление коалиционного соглашения между Социал-демократами, Социал-либеральной партией, Социалистической народной партией и центристской партией Умеренные положило конец двум месяцам политической неопределенности после мартовских парламентских выборов. Количество министерств в новом кабинете сократили с 25 до 21, при этом впервые в истории страны большинство портфелей получили женщины — 11 из 21 должности.

Ключевые для Украины ведомства возглавили политики, ориентированные на продолжение поддержки Киева. Должность министра иностранных дел сохранил за собой лидер партии Умеренные Ларс Лёкке Расмуссен. Министерство обороны возглавит представитель Социал-демократической партии Йеппе Бруус Кристенсен, который ранее руководил министерствами налогообложения и зеленого перехода.

Действующий премьер Метте Фредериксен также известна своей последовательной и жесткой позицией относительно всесторонней военной помощи Украине.

Новая правительственная программа Дании сосредоточится на преодолении кризиса стоимости жизни путем снижения НДС на продукты питания вдвое, отмены налога на фрукты и овощи, а также введения бесплатного общественного транспорта для молодежи до 22 лет.

В то же время правительство пообещало расширять национальную оборону и сопротивляться давлению США по контролю над Гренландией, на котором из соображений американской безопасности настаивает Дональд Трамп. Также Дания продолжит придерживаться жесткой миграционной политики и планирует депортировать больше иностранных преступников.

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