Украинцы разработали перехватчики реактивных «Шахедов»
- 3.06.2026, 20:26
Эффектное видео.
Украинский проект «Генерал Черешня» и компания STRIX разработали новейшие дроны-перехватчики для борьбы с реактивными «Шахедами». Стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере defense tech, искусственного интеллекта (AI) и технологий для современного поля боя.
Видео успешных тестов нового оружия публикует Facebook-страница проекта.
Как отмечается в описании к ролику, линейка перехватчиков «Генерал Черешня BULLET» создана на базе кинетического ускорителя от STRIX, который прошел успешные испытания еще год назад.
Главная задача этой технологической синергии - масштабирование противодействия вражеским ударным БПЛА.
Новая разработка призвана эффективно уничтожать абсолютно все модификации «Шахеда», включая сверхсложную реактивную версию «Герань-4».
В команде проекта «Генерал Черешня» отмечают, что появление реактивных модификаций «Шахеда» создает принципиально новый уровень угрозы для украинского неба.
Разработчики объясняют: благодаря обновленному двигателю такие беспилотники способны развивать скорость до 600 км/ч. Это значительно быстрее классических Shahed-136, поэтому сбивать их стандартными средствами гораздо сложнее.
Именно для ликвидации таких скоростных воздушных целей украинские производители и создают свои новейшие перехватчики.
Отметим, что «Генерал Черешня» - один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине.
Флагманскими продуктами компании являются перехватчики, в частности антишахед «Генерал Черешня BULLET», созданный в тесном сотрудничестве с военными подразделениями фронта.
Другой известный флагман компании - «Генерал Черешня AIR», которым уже пользуются более 100 боевых бригад ВСУ.
На счету этого беспилотника - десятки тысяч сбитий вражеских воздушных целей, среди которых: «Молнии», «Ланцеты», «Орланы», «Герберы», «Италмасы», Supercam, Zala и другие.
Эффективная работа этих перехватчиков в небе - это тысячи спасенных жизней украинских воинов, сохраненные боевые позиции, логистические пути и военная техника.