Украинцы разработали перехватчики реактивных «Шахедов» 3.06.2026, 20:26

Фото: "Генерал Черешня"

Эффектное видео.

Украинский проект «Генерал Черешня» и компания STRIX разработали новейшие дроны-перехватчики для борьбы с реактивными «Шахедами». Стороны подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере defense tech, искусственного интеллекта (AI) и технологий для современного поля боя.

Видео успешных тестов нового оружия публикует Facebook-страница проекта.

Как отмечается в описании к ролику, линейка перехватчиков «Генерал Черешня BULLET» создана на базе кинетического ускорителя от STRIX, который прошел успешные испытания еще год назад.

Главная задача этой технологической синергии - масштабирование противодействия вражеским ударным БПЛА.

Новая разработка призвана эффективно уничтожать абсолютно все модификации «Шахеда», включая сверхсложную реактивную версию «Герань-4».

В команде проекта «Генерал Черешня» отмечают, что появление реактивных модификаций «Шахеда» создает принципиально новый уровень угрозы для украинского неба.

Разработчики объясняют: благодаря обновленному двигателю такие беспилотники способны развивать скорость до 600 км/ч. Это значительно быстрее классических Shahed-136, поэтому сбивать их стандартными средствами гораздо сложнее.

Именно для ликвидации таких скоростных воздушных целей украинские производители и создают свои новейшие перехватчики.

Отметим, что «Генерал Черешня» - один из крупнейших производителей FPV-дронов в Украине.

Флагманскими продуктами компании являются перехватчики, в частности антишахед «Генерал Черешня BULLET», созданный в тесном сотрудничестве с военными подразделениями фронта.

Другой известный флагман компании - «Генерал Черешня AIR», которым уже пользуются более 100 боевых бригад ВСУ.

На счету этого беспилотника - десятки тысяч сбитий вражеских воздушных целей, среди которых: «Молнии», «Ланцеты», «Орланы», «Герберы», «Италмасы», Supercam, Zala и другие.

Эффективная работа этих перехватчиков в небе - это тысячи спасенных жизней украинских воинов, сохраненные боевые позиции, логистические пути и военная техника.

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