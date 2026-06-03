Банки Беларуси массово изменили ставки кредитов на недвижимость 3.06.2026, 20:38

Фото: charter97.org

Какие теперь условия и что по переплатам.

В июне Нацбанк принял сразу два решения, которые напрямую влияют на проценты по кредитам на недвижимость и авто. Регулятор снизил потолок для ставок по таким займам, а также ставку рефинансирования. Вслед за этим банки начали снижать проценты по кредитам на недвижимость, пишет «Зеркало».

Как изменили ставки в банках

«Технобанк» опустил проценты по кредиту «Милый дом» с 16,4% до 15,4% годовых.

«МТБанк», где в середине весны услугу предоставляли под 16,65%, тоже изменил условия. Там можно взять заем для покупки недвижимости у застройщика под 16,254%.

У «Белгазпромбанка» новая ставка — 15,9% (первые полгода — 13,5%).

«Приорбанк» снизил процент с 18% до 15,5% (первые полтора года ниже — 13,5%).

«Белагропромбанк» предлагает заем на покупку жилья под 16,25% (первые полгода — 14,5%), а на строительство — под 15,4% (12,9% — первые три года).

У «Беларусбанка» заем «Ипотека Экспресс» при покупке жилья у населения или компании будет под 16,4%. Для сравнения: в апреле его выдавали под 18,25% годовых. Если брать жилье у девелопера, то выйдет дешевле — 15,4%.

«Белинвестбанк» предлагает займы на покупку жилья под 15,77%, а у застройщика — под 15,27%.

Расчеты калькулятора «Беларусбанка» показывают, что для кредита «Ипотека Экспресс» на 100 тыс. рублей на общих условиях нужно зарабатывать хотя бы 2550 рублей в месяц. В апреле требуемая сумма была ощутимо выше — 3878,48 рубля. При этом ежемесячный платеж составит 1785 рублей (было 1939,24).

За весь период пользования банковскими деньгами переплаты достигнут 164 тыс. рублей. Это без учета основной суммы долга.

На сайте «МТБанка» расчеты показывают, что при такой же сумме займа предстоит платить в льготный период 459,91 рубля, а потом — по 1356,16 в месяц.

Какую сумму можно получить, имея среднюю зарплату

В апреле средняя зарплата в Беларуси составила 2952,9 рубля. Это около 2540 рублей на руки — после вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Если постараться и тратить в месяц только 1 тыс. рублей, то максимальная сумма, которую можно получить, согласно расчетам калькулятора «Белагропромбанка», — 58 008,19 рубля.

Если же предположить, что семья может откладывать всю среднюю зарплату и жить на другие средства, тогда расчет более оптимистичный. В этом случае есть шанс получить более 100 тыс. рублей. А отдавать банку каждый месяц предстоит по 2010,42 рубля.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com