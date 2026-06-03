В Туле прогремел взрыв на оружейном производстве 3 3.06.2026, 20:16

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Начался пожар.

3 июня в Туле прогремел взрыв на оружейном производстве, вследствие чего произошел пожар и погибли люди. Об этом сообщил ряд местных пабликов, в частности российское издание Astra.

Telegram-канал «Новости Тула и Область» со ссылкой на министерство чрезвычайных дел сообщил, что речь идет о пожаре в производственном здании на проспекте Ленина. Площадь возгорания – 250 м².

Известно по меньшей мере о трех погибших.

Местное СМИ Myslo уточнило, что столб густого дыма виден из разных районов города. По данным очевидцев, во время возгорания раздался сильный «хлопок» – настолько мощный, что со здания частично сорвало крышу. Позже огонь распространился на складские помещения, где, предположительно, хранились пневматические патроны. Очевидцы сообщают о треске и шипении внутри здания.

Из-за угрозы для жизни спасателей тушение пожара было временно приостановлено, сотрудников МЧС эвакуировали в безопасную зону. Однако, по последним данным, после остановки тушения огонь вновь усилился.

По данным Myslo, там находится производство оружия, боеприпасов и средства самообороны «А+А».

Astra опубликовала видео от местных жителей.

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