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Белоруска заказала клининг, а после обнаружила испорченную столешницу

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  • 3.06.2026, 21:26
Белоруска заказала клининг, а после обнаружила испорченную столешницу
Иллюстрационное фото

Кто должен платить за это?

После визита клининговой компании белоруска обнаружила на кухонной столешнице пятна, которых раньше не было. По словам заказчицы, поверхность могла быть повреждена из-за использования неподходящего моющего средства. В компании предложили решить проблему полировкой за свой счет, однако клиентка уверена, что это не вернет столешнице первоначальный вид. Эту ситуацию госиздание «Мінская праўда» разобрало с юристом.

Адвокат Минской городской коллегии Владислав Филистович отмечает, что в данном случае речь идет о ненадлежащем оказании услуги, повлекшем повреждение имущества потребителя. Данные правоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом Республики Беларусь.

В этой ситуации у потребителя есть право потребовать от исполнителя следующее:

безвозмездное устранение недостатков (в указанном случае — полировка);

соразмерное уменьшение цены;

возмещение расходов на устранение недостатков третьими лицами;

расторжение договора и возврат уплаченной денежной суммы;

полное возмещение убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги).

— Важно отметить, что право выбора принадлежит потребителю, а не исполнителю. Если предложенная полировка не гарантирует восстановления первоначального состояния, потребитель вправе отказаться от такого варианта, — рассказал юрист.

Кроме того, в случае нарушения прав потребителей любой беларус вправе потребовать у исполнителя компенсацию морального вреда, которая должна соответствовать степени физических и нравственных страданий гражданина.

— Так, согласно законодательству Республики Беларусь, исполнитель обязан возместить вред, причиненный имуществу потребителя, и возместить реальные убытки в полном объеме, если восстановление не возвращает поврежденную вещь в первоначальное состояние либо ухудшает внешний вид, — подчеркнул адвокат.

Для реализации данных прав потребителю необходимо зафиксировать повреждения столешницы (фото, видео, акт и др.).

Отправляйте досудебную претензию

— В целях досудебного урегулирования спора потребитель вправе направить претензию в адрес исполнителя, в которой необходимо описать ситуацию, указать конкретное требование, приложить копии подтверждающих документов и определить срок для предоставления ответа.

При этом адвокат подчеркнул, что соблюдение претензионного порядка урегулирования спора в данном случае не является обязательным, однако направление претензии может позволить добровольно и быстро урегулировать спор.

— В целях защиты своих прав потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд без уплаты государственной пошлины. Для составления искового заявления и представления интересов в суде потребитель вправе обратиться за оказанием юридической помощи к адвокату или в общество по защите прав потребителей, — подытожил Владислав Филистович.

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