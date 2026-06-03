Белоруска заказала клининг, а после обнаружила испорченную столешницу

Белоруска заказала клининг, а после обнаружила испорченную столешницу1
- 3.06.2026, 21:26
Кто должен платить за это?
После визита клининговой компании белоруска обнаружила на кухонной столешнице пятна, которых раньше не было. По словам заказчицы, поверхность могла быть повреждена из-за использования неподходящего моющего средства. В компании предложили решить проблему полировкой за свой счет, однако клиентка уверена, что это не вернет столешнице первоначальный вид. Эту ситуацию госиздание «Мінская праўда» разобрало с юристом.
Адвокат Минской городской коллегии Владислав Филистович отмечает, что в данном случае речь идет о ненадлежащем оказании услуги, повлекшем повреждение имущества потребителя. Данные правоотношения регулируются Законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом Республики Беларусь.
В этой ситуации у потребителя есть право потребовать от исполнителя следующее:
безвозмездное устранение недостатков (в указанном случае — полировка);
соразмерное уменьшение цены;
возмещение расходов на устранение недостатков третьими лицами;
расторжение договора и возврат уплаченной денежной суммы;
полное возмещение убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги).
— Важно отметить, что право выбора принадлежит потребителю, а не исполнителю. Если предложенная полировка не гарантирует восстановления первоначального состояния, потребитель вправе отказаться от такого варианта, — рассказал юрист.
Кроме того, в случае нарушения прав потребителей любой беларус вправе потребовать у исполнителя компенсацию морального вреда, которая должна соответствовать степени физических и нравственных страданий гражданина.
— Так, согласно законодательству Республики Беларусь, исполнитель обязан возместить вред, причиненный имуществу потребителя, и возместить реальные убытки в полном объеме, если восстановление не возвращает поврежденную вещь в первоначальное состояние либо ухудшает внешний вид, — подчеркнул адвокат.
Для реализации данных прав потребителю необходимо зафиксировать повреждения столешницы (фото, видео, акт и др.).
Отправляйте досудебную претензию
— В целях досудебного урегулирования спора потребитель вправе направить претензию в адрес исполнителя, в которой необходимо описать ситуацию, указать конкретное требование, приложить копии подтверждающих документов и определить срок для предоставления ответа.
При этом адвокат подчеркнул, что соблюдение претензионного порядка урегулирования спора в данном случае не является обязательным, однако направление претензии может позволить добровольно и быстро урегулировать спор.
— В целях защиты своих прав потребитель вправе обратиться с исковым заявлением в суд без уплаты государственной пошлины. Для составления искового заявления и представления интересов в суде потребитель вправе обратиться за оказанием юридической помощи к адвокату или в общество по защите прав потребителей, — подытожил Владислав Филистович.