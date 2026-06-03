Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира 3.06.2026, 21:56

Ламин Ямаль

Второй год подряд.

Форвард сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

Его рыночная стоимость оценивается в €358,1 млн.

В тройку самых дорогих игроков, помимо Ямаля, вошли норвежский бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (€227,3 млн) и капитан мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (€165,7 млн).

Далее в первой десятке расположились:

Майкл Олизе («Бавария») — €140,5 млн;

Морган Роджерс («Астон Вилла») — €136,8 млн;

Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен») — €133,2 млн;

Кенан Йылдыз («Ювентус») — €133,0 млн;

Нико О’Райли («Манчестер Сити») — €125,0 млн;

Арда Гюлер («Реал Мадрид») — €124,8 млн;

Пау Кубарси («Барселона») — €124,6 млн.

Таким образом Ямаль удержал прошлогоднее лидерство в рейтинге, но его стоимость несколько снизилась. В рейтинге от 3 июня 2025 года нападающий «Барселоны» и сборной Испании оценивался в €402,3 млн.

Помимо Ямаля, прошлогодний топ-5 включал Холанд («Манчестер Сити», €239,6 млн), Джуд Беллингем («Реал», €233,8 млн), Мбаппе («Реал», €192,5 млн), Джамал Мусиала («Бавария», €154,8 млн)

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». За основную команду выступает с 2023 года. В текущем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 45 матчей во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал 18 голевых передач. Всего вместе с командой он стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании, а также один раз выиграл кубок страны.

В сборной Ямаль дебютировал в 2023 году и провел 25 матчей и забил шесть голов.С национальной командой он победил на Евро-2024 и дошел до финала Лиги наций в 2025-м.

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