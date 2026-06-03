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Украинские пилоты Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов

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  • 3.06.2026, 21:37
  • 1,764
Украинские пилоты Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов

Детонация боеприпасов усилила взрыв.

Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли высокоточный авиаудар по зданию, в котором находилось скопление российской пехоты.

Кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале «Соняшник».

По его словам, для поражения цели были использованы управляемые авиабомбы GBU, предназначенные для высокоточного уничтожения наземных объектов на значительном расстоянии.

Также отмечается, что внутри объекта находились боеприпасы и другое военное имущество противника, что спровоцировало последующую детонацию и существенно усилило взрыв и разрушения после авиаудара.

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