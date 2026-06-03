Украинские пилоты Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов

Украинские пилоты Су-27 нанесли авиаудар по зданию со скоплением оккупантов1
- 3.06.2026, 21:37
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Детонация боеприпасов усилила взрыв.
Пилоты Воздушных сил Украины на истребителях Су-27 нанесли высокоточный авиаудар по зданию, в котором находилось скопление российской пехоты.
Кадрами боевых действий поделился украинский пилот в своем Telegram-канале «Соняшник».
По его словам, для поражения цели были использованы управляемые авиабомбы GBU, предназначенные для высокоточного уничтожения наземных объектов на значительном расстоянии.
Также отмечается, что внутри объекта находились боеприпасы и другое военное имущество противника, что спровоцировало последующую детонацию и существенно усилило взрыв и разрушения после авиаудара.