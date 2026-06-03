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Полиция Чехии назвала кокаином порошок, найденный у митрополита Илариона

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  • 3.06.2026, 22:02
Полиция Чехии назвала кокаином порошок, найденный у митрополита Илариона

После задержания и возвращения в РФ его отправили служить в крупнейший хаб по перевалке наркотиков.

В автомобиле митрополита Илариона (Григорий Алфеев) был обнаружен кокаин, сообщила полиция Чехии по результатам экспертизы, передает Deník N.

Автомобиль с митрополитом Иларионом остановили полицейские 24 мая в чешских Карловых Варах, после того как он с водителем и двумя находившимися в машине прихожанами выехали с территории храма Святых Апостолов Петра и Павла. Митрополита попросили выйти из машины, после чего «отконвоировали обратно к машине, там уже были аккуратно разложены на дне багажника три пакетика размером примерно два на два сантиметра с белым порошком и баночка высотой примерно полтора сантиметра с белым порошком», рассказал священнослужитель в интервью РБК.

Митрополит провел под стражей два дня и был отпущен вместе с оператором без предъявления обвинений, затем он вернулся в Россию.

Сегодня стало известно, что священника перевели на новое место службы — в Бразилию, которая считается крупнейшей транзитной точкой для отправки в Европу кокаина.

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