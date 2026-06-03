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Король Англии Карл lll посвятил актера Идриса Эльбу в рыцари

  • 3.06.2026, 22:18
Король Англии Карл lll посвятил актера Идриса Эльбу в рыцари
Идрис Эльба
Фото: АР

Актер известен по американскому криминальному сериалу «Прослушка» и полицейской драме «Лютер».

Актер Идрис Эльба был удостоен награды от короля Англии Карла III в Виндзорском дворце, его посвятили в рыцари, передает BBC.

Актер известен по американскому криминальному сериалу «Прослушка» и полицейской драме «Лютер».

В 2022 году актер основал фонд Elba Hope Foundation, который поддерживает местные сообщества, образование и защиту интересов молодежи. В прошлом году Эльба приступил к созданию документального фильма, посвященного 50-летию со дня основания Карлом III благотворительной организации. Фильм должен выйти на Netflix этой осенью.

Также король присвоил рыцарские и дамские звания олимпийским чемпионам Джейн Торвилл и Кристоферу Дину за заслуги в фигурном катании и волонтерской деятельности. Актриса Мира Сиал была отмечена за заслуги в литературе, драматургии и благотворительности. Комик Пол Эллиотт за благотворительность был награжден орденом Британской империи.

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