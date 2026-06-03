Соболенко сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос» 12 3.06.2026, 17:24

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Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Белоруска проиграла десять геймов подряд представительнице России.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос-2026», сообщает sport5.by.

В четвертьфинале турнира белорусская теннисистка уступила представительнице России Диане Шнайдер (23).

Итоговый счет встречи — 6:3, 5:7, 0:6.

Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Арина Соболенко вела со счетом 4:1 на своей подаче во втором сете, но упустила весомое преимущество. После этого белоруска проиграла десять (!) геймов подряд.

Диана Шнайдер впервые в своей карьере обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

22-year-old Diana Schneider has stunned the tennis world by defeating world No.1 Aryna Sabalenka in the quarterfinals and reaching the semifinals of the French Open. pic.twitter.com/tR1Tw3kY7a — Visegrád 24 (@visegrad24) June 3, 2026

В борьбе за выход в финал грунтового «Шлема» Диана Шнайдер сыграет с главной сенсацией турнира представительницей Польши Майей Хвалинской (114), которая в четвертьфинале оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (24).

Во втором полуфинале завтра еще одна теннисистка из России Мирра Андреева (8) сыграет с представительницей Украины Мартой Костюк (15).

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