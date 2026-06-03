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Соболенко сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос»

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  • 3.06.2026, 17:24
  • 1,460
Соболенко сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Белоруска проиграла десять геймов подряд представительнице России.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в полуфинал «Ролан Гаррос-2026», сообщает sport5.by.

В четвертьфинале турнира белорусская теннисистка уступила представительнице России Диане Шнайдер (23).

Итоговый счет встречи — 6:3, 5:7, 0:6.

Матч продолжался 2 часа 12 минут.

Арина Соболенко вела со счетом 4:1 на своей подаче во втором сете, но упустила весомое преимущество. После этого белоруска проиграла десять (!) геймов подряд.

Диана Шнайдер впервые в своей карьере обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал турнира «Большого шлема».

В борьбе за выход в финал грунтового «Шлема» Диана Шнайдер сыграет с главной сенсацией турнира представительницей Польши Майей Хвалинской (114), которая в четвертьфинале оказалась сильнее россиянки Анны Калинской (24).

Во втором полуфинале завтра еще одна теннисистка из России Мирра Андреева (8) сыграет с представительницей Украины Мартой Костюк (15).

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