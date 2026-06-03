Представлен уникальный гиперкар на базе Porsche Carrera GT 3.06.2026, 17:11

Фото: Motor1

Автомобиль получил полностью новый карбоновый кузов.

Американский дилер Miller Motorcars из Коннектикута представил уникальный гиперкар JC9, созданный совместно с дизайнером Джейсоном Кастриотой. В основе проекта лежит легендарный Porsche Carrera GT, однако внешне автомобиль практически не напоминает исходную модель, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

JC9 выполнен как полностью карбоновый гиперкар с радикально переработанным кузовом, который отсылает к классическим гоночным Porsche, включая 917K. Машина дебютировала на 50-летии дилерского центра и сразу привлекла внимание коллекционеров.

Несмотря на полностью новый экстерьер, интерьер почти полностью сохранен от Carrera GT. В салоне остались оригинальные приборы, элементы центральной консоли и вентиляционные дефлекторы. Даже руль сохранил форму оригинала, но лишился логотипа Porsche.

Фото: Motor1

Фото: Motor1

Под кузовом скрывается знакомый 5,7-литровый атмосферный V10 от Carrera GT мощностью 603 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. При этом пока не подтверждено, изменилась ли мощность силовой установки.

JC9 стал частью экспозиции работ Кастриоты, среди которых ранее были Ferrari P4/5, Maserati Birdcage 75th и другие знаковые проекты. По мнению обозревателей, это один из самых эффектных современных рестомодов, который мог бы сойти за заводской проект Porsche.

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