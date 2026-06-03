Виталий Портников: Миф о непобедимой российской армии рушится 1 3.06.2026, 17:19

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Виталий Портников

На очереди — другие мифы путинской пропаганды.

Успешные операции ВСУ и удары украинских дронов по стратегическим объектам РФ приносят свои плоды. Об этом заявил известный украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников.

Сайт Charter97.org приводит фрагмент его выступления на YouTube-канале «И гранул Грэм».

— Ложь о братстве для захвата чужого до сих пор работает. Сейчас у них горят НПЗ в Санкт-Петербурге, и здесь, как раз на этом этапе, у людей с таким сознанием возникает некое противоречие.

Пока мы видим, что министр культуры Российской Федерации, госпожа Ямпольская, рассказывает о том, как внедряются учебники Мединского, где мифология излагается, ее учат дети в школах.

Пока мы видим, как этнических украинцев из Луганской, Донецкой области, например, приглашают на съезд учителей-русистов в Крым, чтобы помочь им вернуться к «родному» русскому языку. Но ведь это неправда. На этих землях никогда не было родного русского языка. Ни одного дня в их истории. Это ложь.

Это вбито все в головы плохим школьным образованием. Большая часть из этих людей — невежественны. Они просто знают курс школьной истории, написанный, по сути, графоманами по мотивам Карамзина, создававшего удобную версию истории для Романовых.

Вся история государства российского, с первого дня ее сочинения, есть ложью, но ничего другого русским людям никогда не преподавали. Они в это верят. От сантехника до блогерши, сбежавшей из России от путинского режима. От того, кто ремонтирует вам краны сейчас в Санкт-Петербурге, после того, как они могли выйти из строя на фоне обстрела, до какой-нибудь псевдолиберальной болтухи.

Но сейчас, по словам Виталия Портникова, происходит разрушение другого мифа:

— Я помню свой диалог с бабушкой в советское время, — рассказывает он. — Я еще маленький совсем был ребенок. И, конечно, я тот же садик, школу, что-то там доходило. Ленин висел, песню про «Аврору» мы пели и все такое.

Я как-то у бабушки спросил у своей: «Красная армия, она, правда, никогда не проигрывала?» Она сказала: «Внучок, это не так». И я тогда впервые столкнулся с тем, что Красная армия не такая, как, может быть, мне тогда в детстве казалось.

У меня тогда миф этот стал разрушаться. Я вдруг услышал то, что не соответствует тому, что со всех сторон звучало. Сейчас многие россияне видят, что миф рушится. Миф Путина рушится. Миф о непобедимой российской армии рушится. Миф о совершенном ядерном оружии и его носителях рушится. Все рушится.

Стратегическая авиация горит. Корабли в порту Санкт-Петербурга тонут, боевые. НПЗ горят. Я понимаю, что это еще не конец. Война еще не заканчивается и перелома, возможно, даже нет. Но это видно.

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