NSJ: Россия такого не ожидала 1 3.06.2026, 17:41

Стратегия Киева построена на истощении всей российской ПВО.

Украина продолжает наращивать давление на российскую систему противовоздушной обороны, превращая беспилотники в один из ключевых инструментов войны. Если раньше Москва активно использовала дроны для ударов по украинским городам, то теперь сама сталкивается с растущими трудностями в защите своего воздушного пространства, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По оценкам аналитиков, украинская стратегия строится не столько на прорыве ПВО отдельными аппаратами, сколько на постепенном истощении всей системы. Массовые атаки заставляют российские подразделения постоянно расходовать дорогостоящие ракеты-перехватчики, раскрывать позиции радаров и перебрасывать средства защиты между различными направлениями.

Особое внимание Украина уделяет ударам по логистике и объектам ПВО. За последний год были зафиксированы сотни атак на российские системы противовоздушной обороны, склады, аэродромы и маршруты снабжения. Военные эксперты отмечают, что это позволяет создавать новые возможности для ударов в глубине территории, контролируемой Россией.

Дополнительной проблемой для Москвы становится экономика такой войны. Стоимость украинского дальнобойного дрона может составлять десятки тысяч долларов, тогда как цена ракеты-перехватчика зачастую в несколько раз выше. В результате даже успешное отражение атаки обходится дорого.

На этом фоне Россия пытается ускоренно разрабатывать новые средства борьбы с беспилотниками, включая специальные системы перехвата и мобильные группы реагирования. Однако эксперты считают, что в течение многих лет российская военная стратегия была ориентирована прежде всего на наступательное применение дронов, а не на защиту от них.

Несмотря на сохраняющееся преимущество России в ресурсах и военном производстве, украинская кампания беспилотников все заметнее влияет на ситуацию. Аналитики отмечают, что удары по тыловой инфраструктуре и системам ПВО постепенно подрывают способность Москвы контролировать воздушное пространство так же эффективно, как раньше.

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