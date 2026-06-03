11 стран ЕС требуют запретить шенгенские визы для россиян 1 3.06.2026, 17:51

Инициативу поддержали также Норвегия и Исландия.

Польша, Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, а также не входящие в ЕС Норвегия и Исландия требуют от Европейской комиссии немедленно приостановить выдачу шенгенских виз россиянам, пишет «Европейская правда».

Министры прямо признали, что считают отдых граждан государства-агрессора на пляжах ЕС недопустимым на фоне массовых нападений на украинских гражданских лиц и принудительных депортаций детей.

«Глубокую обеспокоенность вызывает рост числа российских туристов, проводящих отпуск на европейских пляжах и европейских курортах, в то время как ракеты и дроны продолжают поражать гражданское население и гражданскую инфраструктуру в Украине», – отмечается в письме, подписанном главами МВД и МИД, которое имеется в распоряжении польской радиостанции RMF FM.

Они не скрывают возмущения и глубокого разочарования из-за роста количества виз, выдаваемых россиянам.

Из приведенного в документе «Шенгенского барометра» следует, что только в 2025 году гражданам Российской Федерации было выдано целых 477 878 шенгенских виз с туристической целью.

Важно, что значительная часть из них – это визы на многократный въезд.

«Это противоречит рекомендациям комиссии, призывающим к строгому подходу к российским заявителям, путешествующим по причинам, отличным от необходимых, и является серьезным недостатком в нашей общей политике в отношении государства-агрессора. Мы считаем это чрезвычайно тревожным», – говорится в письме.

Фрагментация процедур привела к явлению так называемого visa shopping – ситуации, когда россияне обходят консульства в Центрально-Восточной Европе, получая пропуска в Шенгенскую зону в других частях континента. В письме страны ЕС прямо не упоминаются, но из цитируемого в нем «Барометра Шенгена» следует, что больше всего туристических виз россиянам в настоящее время выдают: Франция, Италия, Испания и Греция, тогда как страны Балтии или Польша практически не выдают их.

Письмо 11 стран завершается конкретными законодательными требованиями к Европейской комиссии.

Речь идет о внесении изменений в Визовый кодекс – министры требуют «введения новых ограничительных и обязательных визовых мер в Визовом кодексе», чтобы ЕС мог «эффективнее реагировать на враждебные действия третьей страны».

Они призывают к глобальному ужесточению системы, чтобы «ограничения на выдачу многократных виз касались всех граждан России, независимо от места их проживания».

В письме также содержится призыв к немедленной разработке мер в ответ на «эстонскую инициативу от 11 марта 2026 года по идентификации бывших и нынешних российских военнослужащих и запрету им въезда в Шенгенскую зону».

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