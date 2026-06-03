закрыть
3 июня 2026, среда, 19:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Беларуси заявил о риске конфликта против режима Лукашенко

17
  • 3.06.2026, 18:14
  • 3,828
Министр обороны Беларуси заявил о риске конфликта против режима Лукашенко
Виктор Хренин

По словам Хренина, конфликт будет глобальным.

Вероятность развязывания конфликта против России и Беларуси предельно высока, как и шанс на его последующее превращение в глобальный. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что западные страны якобы открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск.

«Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты», — сказал он.

Написать комментарий 17

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин