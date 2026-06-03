Министр обороны Беларуси заявил о риске конфликта против режима Лукашенко 17 3.06.2026, 18:14

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Виктор Хренин

По словам Хренина, конфликт будет глобальным.

Вероятность развязывания конфликта против России и Беларуси предельно высока, как и шанс на его последующее превращение в глобальный. Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем, что вероятность развязывания военного конфликта в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь, входящих в ОДКБ, как и возможность его последующей трансформации из регионального в глобальный, предельно высока», — сказал он.

Секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович ранее заявил, что западные страны якобы открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск.

«Во всех стратегических документах или документах стратегического планирования Запада закладывается начало войны на европейском континенте на 2030 год. Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты», — сказал он.

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