Гуманоидные роботы скоро появятся на рабочих местах 3.06.2026, 18:28

Иллюстрационное фото

ФОТО: ORBIT ROBOTICS/YOUTUBE

Сегодня такие машины способны выполнять повторяющиеся задачи.

Человекоподобные роботы стремительно переходят из категории экспериментальных разработок в реальный бизнес-инструмент. По данным Bank of America, в 2025 году инвестиции в компании, занимающиеся созданием гуманоидных роботов, достигли $4,3 млрд — в шесть раз больше, чем в 2018 году, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Пока речь не идет о массовом появлении роботов в магазинах или кафе. Однако на складах и производственных предприятиях они уже выполняют рутинные операции. Робот Digit компании Agility Robotics переместил более 100 тысяч грузовых контейнеров на логистическом объекте в США и получил коммерческий контракт с Toyota. Робот Figure 02 прошел испытания на заводе BMW, а Apollo от Apptronik работает по соглашению с Mercedes-Benz.

Сегодня такие машины способны выполнять повторяющиеся задачи: переносить детали, загружать оборудование и перемещать грузы между рабочими зонами. Производители делают ставку на повышение надежности и безопасности перед расширением функционала.

Развитие стало возможным благодаря сочетанию нескольких технологий: искусственного интеллекта, систем трехмерного зрения, мощных процессоров, современных аккумуляторов и новых приводов, отвечающих за движения роботов. Крупные игроки рынка, включая NVIDIA, Google DeepMind и Boston Dynamics, активно участвуют в разработке таких решений.

Аналитики прогнозируют, что уже к 2030 году мировые поставки гуманоидных роботов могут достичь 1,2 млн единиц против ожидаемых 90 тысяч в 2026 году.

Первыми последствия автоматизации почувствуют логистика, автомобильная промышленность и легкое производство. Компании рассчитывают существенно сократить расходы на физический труд и повысить эффективность бизнеса. Эксперты считают, что удешевление рабочей силы за счет роботов может изменить целые отрасли и усилить конкуренцию на мировом рынке.

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