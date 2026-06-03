Спутниковые снимки раскрыли последствия атаки на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге 3.06.2026, 18:48

Ликвидация последствий все еще продолжается.

Украинские дальнобойные беспилотники нанесли удары по объектам, связанным с обеспечением военных потребностей России. По данным международных СМИ, под атакой оказался нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, а также инфраструктура в районе Кронштадта.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию OSINT-аналитика MizarVision Watcher в сети Х.

Satellite imagery from St. Petersburg shows a large smoke plume over the port area after Ukrainian long-range drones struck Russia’s St. Petersburg Oil Terminal.



Reuters and AP report that Ukraine also targeted military-linked infrastructure around Kronstadt, while President… pic.twitter.com/RC9SjsbrVW — MizarVision Watcher (@MizarVision) June 3, 2026

Спутниковые снимки из Санкт-Петербурга зафиксировали крупный шлейф дыма над портовой зоной после удара украинских дальнобойных беспилотников по Петербургскому нефтяному терминалу.

О последствиях атаки сообщили агентства Reuters и AP. Согласно опубликованной информации, кроме нефтяного объекта целью стали объекты инфраструктуры в районе Кронштадта, которые связаны с военной деятельностью России.

На спутниковых изображениях видно значительное задымление в районе порта Санкт-Петербурга.

Дымовой шлейф поднялся над территорией после атаки украинских беспилотников, которые достигли нефтяного терминала.

Международные СМИ отмечают, что удар пришелся по одному из важных объектов российской инфраструктуры в северо-западной части страны.

По данным Reuters и AP, украинские силы также нанесли удары по инфраструктуре в районе Кронштадта. Речь идет об объектах, которые имеют отношение к военному сектору России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пораженные цели связаны с функционированием российской военной машины.

Удар произошел в день открытия Петербургского международного экономического форума.

Мероприятие традиционно считается одной из ключевых площадок, на которых российские власти демонстрируют экономические возможности страны.

На этот раз проведение форума сопровождалось сообщениями об атаке, задымлением над городом и обсуждением эффективности российской системы противовоздушной обороны.

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