Ученые решили проблему стирки в космосе 1 3.06.2026, 18:40

Иллюстрационное фото

Это доставляло больше всего неудобства космонавтам.

Ученые представили технологию, которая может решить одну из самых неудобных проблем космических миссий — стирку одежды без воды. Новый метод использует холодную плазму для уничтожения бактерий на тканях и может стать альтернативой существующим способам очистки на Международной космической станции, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас астронавты используют в основном сухую чистку и влажные салфетки, однако эти методы недостаточно эффективны. Поэтому одежду часто носят долгое время и затем просто утилизируют, что неприемлемо для будущих длительных миссий на Луну и Марс, где поставки ограничены.

Разработанная система создает тонкую струю холодной плазмы, которая при воздействии на ткань образует активные частицы кислорода. Они проникают в волокна и уничтожают микроорганизмы за счет окислительного стресса. В отличие от горячей плазмы, технология работает при комнатной температуре и не повреждает материалы и кожу.

В лабораторных тестах устройство значительно снизило количество бактерий на тканях, превзойдя эффективность текущих методов очистки на МКС. Однако оно пока обрабатывает лишь небольшую площадь за один раз и находится на стадии прототипа.

Исследователи считают, что технология может быть масштабирована до полноценных систем очистки одежды, скафандров и оборудования. Это позволит снизить зависимость от воды и повысить безопасность экипажей в будущих длительных космических миссиях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com