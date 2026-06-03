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Ученые решили проблему стирки в космосе

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  • 3.06.2026, 18:40
Ученые решили проблему стирки в космосе
Иллюстрационное фото

Это доставляло больше всего неудобства космонавтам.

Ученые представили технологию, которая может решить одну из самых неудобных проблем космических миссий — стирку одежды без воды. Новый метод использует холодную плазму для уничтожения бактерий на тканях и может стать альтернативой существующим способам очистки на Международной космической станции, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас астронавты используют в основном сухую чистку и влажные салфетки, однако эти методы недостаточно эффективны. Поэтому одежду часто носят долгое время и затем просто утилизируют, что неприемлемо для будущих длительных миссий на Луну и Марс, где поставки ограничены.

Разработанная система создает тонкую струю холодной плазмы, которая при воздействии на ткань образует активные частицы кислорода. Они проникают в волокна и уничтожают микроорганизмы за счет окислительного стресса. В отличие от горячей плазмы, технология работает при комнатной температуре и не повреждает материалы и кожу.

В лабораторных тестах устройство значительно снизило количество бактерий на тканях, превзойдя эффективность текущих методов очистки на МКС. Однако оно пока обрабатывает лишь небольшую площадь за один раз и находится на стадии прототипа.

Исследователи считают, что технология может быть масштабирована до полноценных систем очистки одежды, скафандров и оборудования. Это позволит снизить зависимость от воды и повысить безопасность экипажей в будущих длительных космических миссиях.

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