Кого обычно поощряют работодатели? 1 3.06.2026, 17:58

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Настоящие профессионалы часто проигрывают борьбу за повышение.

Многие компании ошибочно оценивают сотрудников, поощряя не реальные результаты и способности, а внешние признаки успеха. К такому выводу пришли эксперты по управлению персоналом, изучавшие процессы найма, оценки и продвижения работников в различных организациях, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

По словам специалистов, работодатели часто заявляют о важности лидерства, стратегического мышления и командной работы, однако на практике продвигают людей с другими качествами. Уверенность нередко принимают за лидерство, красноречие — за стратегическое мышление, а общительность — за способность эффективно работать в команде.

Эксперты отмечают, что подобные решения редко выглядят ошибочными в момент их принятия. Однако со временем они формируют корпоративную культуру и влияют на то, кто получает повышение, кого считают перспективным сотрудником и чье мнение воспринимают всерьез.

Особенно заметной проблема становится на фоне изменений на рынке труда. В компаниях работают представители разных поколений, растет число сотрудников с нестандартными стилями мышления, а искусственный интеллект берет на себя все больше рутинных задач. В этих условиях все большую ценность приобретают такие качества, как способность принимать решения, адаптивность, креативность и умение работать в сложных ситуациях.

Однако именно эти навыки зачастую труднее всего оценить. Хороший специалист может не быть харизматичным, сильный лидер — не стремиться постоянно привлекать внимание, а стратегически мыслящий сотрудник — лучше выражать идеи письменно, чем на совещаниях.

Исследователи предупреждают, что компании рискуют упускать ценных работников, если продолжают ориентироваться на поверхностные сигналы вместо реальных результатов. По их мнению, в ближайшие годы бизнесу придется пересмотреть критерии оценки персонала, чтобы эффективнее выявлять и развивать талантливых сотрудников.

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