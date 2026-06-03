В Беларуси продают зажимы от пакетов для хлеба 1 3.06.2026, 17:45

Цена впечатляет.

На популярном сайте бесплатных объявлений появилось любопытное предложение: зажимы для хлеба. Да-да, те самые сдвоенные проволочки в общей пластиковой оплетке. И с датой производства хлебушка, пишет Blizko.by.

Вещи всякие нужны, вещи всякие важны. Кто-то покупает для рукоделия, а кто-то еще для чего-то. Но тут удивляет цена.

За три десятка скобочек (на фото мы насчитали 27 штук) продавец из Бобруйска просит 10 рублей. Может отправить почтой.

На том же сайте нашлось еще несколько аналогичных объявлений. И там цена уже близка к реальной стоимости этого очень важного товара.

Так, Алена из Витебска за 64 скобочки просит в 100 раз меньше: всего 10 копеек. Отмечается, что даты производства хлеба — с 2024 по 2026 годы.

А Татьяна из-под Минска отдает 35 зажимов за 50 копеек и может подвезти к станции метро «Могилевская».

В Беларуси на интернет-барахолке продают зажимы от пакетов для хлеба

Цена впечатляет.

На популярном сайте бесплатных объявлений появилось любопытное предложение: зажимы для хлеба. Да-да, те самые сдвоенные проволочки в общей пластиковой оплетке. И с датой производства хлебушка, пишет Blizko.by.

Вещи всякие нужны, вещи всякие важны. Кто-то покупает для рукоделия, а кто-то еще для чего-то. Но тут удивляет цена.

За три десятка скобочек (на фото мы насчитали 27 штук) продавец из Бобруйска просит 10 рублей. Может отправить почтой.

На том же сайте нашлось еще несколько аналогичных объявлений. И там цена уже близка к реальной стоимости этого очень важного товара.

Так, Алена из Витебска за 64 скобочки просит в 100 раз меньше: всего 10 копеек. Отмечается, что даты производства хлеба — с 2024 по 2026 годы.

А Татьяна из-под Минска отдает 35 зажимов за 50 копеек и может подвезти к станции метро «Могилевская».

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