Politico: Похищенные украинские дети в Беларуси проходят «тренинги» с военными 11.01.2024, 16:39

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иллюстративное фото

Речь идет про тысячи украинцев с 7 до 16 лет.

Десятки украинских детей были вывезены в Беларусь и отправлены на «учения по выживанию в чрезвычайных ситуациях» с белорусскими военными. Как пишет Politico (перевод - «Униан»), 35 детей из города Антрацит на востоке Украины, который Россия оккупировала с 2014 года, были отправлены в белорусский Могилев, где их учили «как вести себя в экстремальных ситуациях» во время учений с белорусскими военными.

«В отчете показано, как дети - некоторые из них одеты в спортивные костюмы с российскими флагами на рукавах - держатся друг за друга и закрывают лица во время пожарных учений», - пишет издание.

Напомним, что в середине марта Международный уголовный суд Гааги выдал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой и Путина. Их обвиняют незаконной депортации украинских детей.

Летом депутаты Европарламента призвали Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи ордера на арест Лукашенко за причастность к незаконному вывозу детей.

Исследование Йельского университета показало, что с сентября 2022 года по май 2023 года более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были депортированы в Беларусь из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, которые оккупированы российскими войсками.

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