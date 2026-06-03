Пощечина для Кремля 2 Игорь Савчук

3.06.2026, 16:37

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Удар по Петербургу имеет колоссальное символическое и геополитическое значение.

В ночь на 3 июня 2026 года Силы беспилотных систем (СБС) во взаимодействии с ССО, СБУ и ГУР провели комплексную глубокую операцию на территории РФ с применением дальнобойных БПЛА-камикадзе типа АН-196 «Лютый» и FP-1. Объектом поражения стали АО «Петербургский нефтяной терминал» в Санкт-Петербурге, военный завод «Прогресс» в городе Мичуринске, специализирующийся на производстве микроэлектроники для боевой авиации и ракетного вооружения, а также боевые корабли Балтийского флота в гавани Кронштадта.

АО «Петербургский нефтяной терминал» является стратегической целью первого ранга, внесенной в реестр субъектов естественных монополий РФ с 2000 года (его номинальная пропускная способность составляет 12,5 миллионов тонн в год). Терминал выполняет роль главного демпферного хаба для экспорта российской сырой нефти и нефтепродуктов в Балтийском регионе, аккумулируя объемы в случае технологических или военных остановок соседних узлов в Усть-Луге и Приморске.

Видеоматериалы подтверждают как минимум четыре прямых попадания БПЛА FP-1 в резервуарный парк. Дроны не атаковали соседние резервуары, а были целенаправленно распределены по географически удаленным точкам терминала. Как следствие: поражение одного резервуара в отдельном изолированном сегменте создает масштабный очаг, который в условиях хронической неспособности российских экстренных служб локализовать пожары подобного класса неизбежно приводит к переброске огня на соседние емкости. Таким образом, достигается максимальный коэффициент разрушения всей инфраструктуры хаба при минимальных затратах средств поражения.

Но этот удар имеет также колоссальное символическое и геополитическое значение, поскольку он был нанесен именно в день старта Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Это мероприятие позиционировалось Кремлем как инструмент демонстрации разрушения международной изоляции, куда впервые за восемь лет прибыли иностранные делегации: представители Китая, депутат от пророссийской немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдН) Ульрих Зингер, а также представитель назначенной Дональдом Трампом комиссии США Родни Кук.

Российская пропаганда готовила масштабный медийный перформанс о возобновлении бизнес-диалога. А вместо этого международное сообщество и иностранные инвесторы получили прямую трансляцию горящего стратегического нефтедобывающего объекта в нескольких километрах от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Украинские дроны наглядно продемонстрировали, что инвестиции в Россию — это вложения в мертвую лошадку, которая не способна защитить собственную критическую инфраструктуру даже в сакральном для российского диктатора регионе.

Операция в Санкт-Петербурге достигла абсолютной тактической неожиданности: гражданская система оповещения не сработала, воздушную тревогу не объявляли, а реакция остатков противовоздушной обороны ограничилась хаотичной и неэффективной стрельбой из пулеметов. Успех этого налета является прямым следствием критического истощения российской системы ПВО. В течение последних пяти месяцев Силы обороны Украины ежемесячно систематически уничтожали от 30 до 40 единиц радиолокационных станций (РЛС) и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Суммарные потери врага за этот период достигли отметки в 160–180 единиц ПВО.

Поскольку РЛС являются высокотехнологичным товаром с длительным циклом производства (российский ВПК способен выпускать лишь несколько единиц в год, в отличие от ЗРК типа «Панцирь», которые производятся темпом до двух единиц в месяц), в воздушном пространстве РФ образовались системные дыры. Российские профильные ресурсы официально признали тот факт, что их ПВО стало «очаговым» и неспособным защитить даже стратегические объекты. Абсурдность и беспомощность ситуации подчеркивается их же призывами к владельцам нефтебаз нанимать за собственные средства «ветеранов СВО» с автоматами для охраны неба, что де-факто является признанием полной капитуляции государственной системы противовоздушной обороны.

Еще один момент: после фактического вывода из строя терминала в Туапсе и регулярных ударов по Новороссийску (Шесхарис) Балтийский фланг России официально стал незащищенным. Поэтому следующим этапом развития украинской стратегии является последовательное и концентрированное уничтожение всех десяти ключевых экспортных портов РФ на Балтике, Черном и Азовском морях, включая Усть-Лугу, Приморск, Высоцк, Тамань, Кавказ, Темрюк и Таганрог. Учитывая, что российская промышленность не способна покрыть даже 20% текущих потерь средств ПВО, эти объекты будут планомерно превращены в металлолом. Конечным результатом этой системной кампании станет полный паралич портовой логистики, остановка валютных поступлений от продажи нефти, а впоследствии — перенос концентрированных ударов на внутреннюю энергетическую сеть промышленных регионов, что приведет к необратимому коллапсу российской военной машины.

Игорь Савчук, unian.net

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