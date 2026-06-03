Лукашисты хотят разрешить иностранцам служить в белорусской армии 3 3.06.2026, 16:22

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Минобороны подготовило изменения в законодательство.

Иностранцам планируется разрешить служить в белорусской армии и внутренних войсках по контракту, следует из сообщения пресс-службы «совета республики национального собрания» (СР НС), пишет «Позірк».

2 июня на заседании экспертного совета в СР НС был рассмотрен законопроект «Об изменении законов по вопросам прохождения военной службы», разработанный Министерством обороны.

Документ представил начальник Генерального штаба — первый заместитель министра обороны Павел Муравейко. Экспертное заключение дал председатель постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, бывший министр иностранных дел Сергей Алейник.

Утверждается, что законопроект направлен на укрепление национальной безопасности и определяет правовые основания для прохождения иностранцами военной службы по контракту в Вооруженных силах и внутренних войсках МВД. Документ предусматривает корректировку ряда законов и кодексов.

Согласно закону «О воинской обязанности и воинской службе», военная служба по контракту определяется как «служба граждан, которую они в целях исполнения конституционного долга по защите Республики Беларусь добровольно обязуются проходить в соответствии с законодательством на условиях заключенного контракта».

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