Судьбоносное голосование в Армении 3.06.2026, 16:06

Ереван выбирает между ЕС и Москвой.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые многие наблюдатели называют референдумом о внешнеполитическом будущем страны. Избирателям предстоит фактически выбрать между дальнейшим сближением с Европейским союзом и возвращением в орбиту влияния России, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опросу Международного республиканского института (IRI), лидирует партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которую готовы поддержать около 32% респондентов. Основные оппозиционные силы, выступающие за более тесные отношения с Москвой, заметно отстают.

Главной темой кампании стала внешняя политика. За последние годы власти Армении существенно охладили отношения с Россией и Организацией Договора о коллективной безопасности. В 2025 году парламент страны одобрил запуск процесса евроинтеграции, а Пашинян пообещал добиться безвизового режима с ЕС в течение двух лет.

На этом фоне отношения с Москвой продолжают ухудшаться. Российские власти предупредили о возможном пересмотре торговых льгот, ограничениях для армянских товаров и риске прекращения преференциальных поставок газа. Путин также предложил Еревану определиться между членством в Евразийском экономическом союзе и курсом на вступление в ЕС.

В Армении активно обсуждают и возможное вмешательство России в предвыборную кампанию. Дополнительный резонанс вызвали публикации о предполагаемых связях лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с российскими спецслужбами. Сам политик и его сторонники отвергают все обвинения.

Параллельно Ереван укрепляет сотрудничество с США. В последние месяцы стороны подписали соглашения о стратегическом партнерстве и взаимодействии в сфере редкоземельных металлов. Кроме того, Армения и Азербайджан при посредничестве Вашингтона продвигают крупный транспортный проект, который может изменить логистическую карту Южного Кавказа.

Несмотря на острые политические споры, большинство армян сохраняют доверие к избирательному процессу. Более 70% участников опросов считают, что выборы пройдут честно, а свыше 60% уверены, что страна движется в правильном направлении. Выборы могут стать важнейшим политическим испытанием для Армении за последние годы и определить е место на геополитической карте региона.

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