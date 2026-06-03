закрыть
3 июня 2026, среда, 16:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Судьбоносное голосование в Армении

  • 3.06.2026, 16:06
Судьбоносное голосование в Армении

Ереван выбирает между ЕС и Москвой.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые многие наблюдатели называют референдумом о внешнеполитическом будущем страны. Избирателям предстоит фактически выбрать между дальнейшим сближением с Европейским союзом и возвращением в орбиту влияния России, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно опросу Международного республиканского института (IRI), лидирует партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор», которую готовы поддержать около 32% респондентов. Основные оппозиционные силы, выступающие за более тесные отношения с Москвой, заметно отстают.

Главной темой кампании стала внешняя политика. За последние годы власти Армении существенно охладили отношения с Россией и Организацией Договора о коллективной безопасности. В 2025 году парламент страны одобрил запуск процесса евроинтеграции, а Пашинян пообещал добиться безвизового режима с ЕС в течение двух лет.

На этом фоне отношения с Москвой продолжают ухудшаться. Российские власти предупредили о возможном пересмотре торговых льгот, ограничениях для армянских товаров и риске прекращения преференциальных поставок газа. Путин также предложил Еревану определиться между членством в Евразийском экономическом союзе и курсом на вступление в ЕС.

В Армении активно обсуждают и возможное вмешательство России в предвыборную кампанию. Дополнительный резонанс вызвали публикации о предполагаемых связях лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна с российскими спецслужбами. Сам политик и его сторонники отвергают все обвинения.

Параллельно Ереван укрепляет сотрудничество с США. В последние месяцы стороны подписали соглашения о стратегическом партнерстве и взаимодействии в сфере редкоземельных металлов. Кроме того, Армения и Азербайджан при посредничестве Вашингтона продвигают крупный транспортный проект, который может изменить логистическую карту Южного Кавказа.

Несмотря на острые политические споры, большинство армян сохраняют доверие к избирательному процессу. Более 70% участников опросов считают, что выборы пройдут честно, а свыше 60% уверены, что страна движется в правильном направлении. Выборы могут стать важнейшим политическим испытанием для Армении за последние годы и определить е место на геополитической карте региона.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина
Стратегия Украины дает результаты
Стратегия Украины дает результаты Леонид Невзлин
Вопреки заявлениям Путина
Вопреки заявлениям Путина Гарри Каспаров