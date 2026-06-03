Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью 3.06.2026, 16:00

В Варшаве заявили о необходимости сохранять оперативную бдительность.

Действие буферной зоны на польско-белорусской границе продлено еще на три месяца — с 3 июня по 31 августа 2026 года, сообщает Министерство внутренних дел и администрации Польши (МВДиА).

«Решение связано с необходимостью поддержания максимальной оперативной бдительности и высокой эффективности охраны границы», — отмечает ведомство.

Предыдущий раз действие буферной зоны было продлено также на три месяца — с 5 марта 2026-го, пишет «Позірк».

Как ранее отмечалось на сайте МВДиА, функционирование буферной зоны «связано с миграционным давлением со стороны Беларуси». Сообщалось, что «буферная зона служит для защиты государственной границы и борьбы с контрабандистами, которые на польской стороне забирают людей, пытающихся незаконно пересечь границу».

Ведомство отмечало, что запрет на пребывание на определенной территории в приграничной зоне, прилегающей к государственной границе с Беларусью, действует с 13 июня 2024 года и продлевается каждые 90 дней.

Уточнялось, что зона, на которую распространяется запрет, будет охватывать участок границы длиной более 78 км, расположенный в пределах ответственности пограничных застав в Михалове, Наревке, Беловеже, Дубичах-Церкевных и Черемхе (Подляское воеводство).

На участке около 59 км территория, охваченная запретом, составляет 200 м от линии государственной границы. На участке более 15 км, расположенном в районе природных заповедников, ширина зоны составляет около 2 км, а на участке около 4 км ее ширина вглубь страны достигает примерно 4 км.

«Мы с удовлетворением наблюдаем снижение миграционного давления, но на данном этапе не считаем это устойчивым процессом, и поэтому будем применять все меры, которые позволили нам остановить незаконную миграцию по этому маршруту», — заявлял замминистра Чеслав Мрочек.

«За два года правительство выделило почти 3 млрд злотых (около 830 млн доларов) на усиление охраны польско-белорусской границы. Мы построили физическое ограждение длиной 190 км и запустили электронное ограждение на участках рек Буг, Свислочь и Источанка общей протяженностью почти 220 км. Благодаря этим мерам защищенность границы возросла до 98%», — сообщалось на сайте ведомства.

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