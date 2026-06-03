Амбиции Китая в производстве чипов натолкнулись на непреодолимый барьер 1 3.06.2026, 16:52

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Фото: Qilai Shen/Bloomberg News

Производители необходимого оборудования работают на Западе.

Китайский технологический гигант Huawei представил новую концепцию развития микросхем под названием «Закон Тау», заявив о возможности выйти на уровень передовых чипов к 2031 году. Однако эксперты считают, что громкая презентация скорее подтверждает сохраняющееся технологическое отставание Китая от мировых лидеров отрасли, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Новая технология Huawei предполагает не дальнейшее уменьшение размеров транзисторов, а вертикальное наращивание вычислительных элементов — фактически создание многослойных чипов. По данным компании, такой подход позволит увеличить плотность компонентов на 55% по сравнению с предыдущим поколением продукции.

Однако подобные решения уже активно используют ведущие мировые производители, включая TSMC, Intel, AMD и Samsung. Ключевое отличие заключается в том, что их разработки создаются на базе технологии экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV), которая считается основой современных полупроводниковых прорывов.

Именно доступ к EUV остается главной проблемой для Китая. После введения экспортных ограничений США и их союзников голландская компания ASML, единственный в мире производитель таких установок, не может поставлять их китайским компаниям.

По мнению аналитиков, опубликованные Huawei материалы фактически подтверждают, что компания не рассчитывает преодолеть этот барьер в обозримом будущем. Вместо этого китайский производитель пытается компенсировать технологическое отставание инженерными решениями.

Эксперты отмечают, что даже если Huawei достигнет заявленных целей, к 2031 году ее продукция все равно будет отставать от мировых лидеров примерно на шесть-восемь лет. Дополнительной проблемой остается низкая эффективность производства. По оценкам специалистов, лишь около 20% выпускаемых компанией чипов соответствуют требованиям качества.

Несмотря на это, Huawei продолжает демонстрировать уверенность и позиционирует свои разработки как доказательство способности Китая обходиться без западных технологий. Однако аналитики считают, что сама презентация «Закона Тау» стала не столько свидетельством прорыва, сколько признанием существующих ограничений, которые китайская полупроводниковая отрасль пока не может преодолеть.

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