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Шестиколесный монстр Ferrari Testarossa удивил на первом тест-драйве

  • 3.06.2026, 15:29
Шестиколесный монстр Ferrari Testarossa удивил на первом тест-драйве
Фото: autoblog.com

Уникальный коллекционный автомобиль выставят на продажу.

В мастерской Gas Monkey Garage представили уникальный проект — Ferrari Testarossa 6×6 под названием F6. Это не заводская разработка Ferrari, а радикальная переделка культового спорткара 1980-х, выполненная командой Ричарда Роулингса, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Основой стал не коллекционный экземпляр, а списанный автомобиль, использовавшийся в кино. Машину удлинили, добавили третью ось и превратили в шестиколесный шоу-кар. Под капотом теперь установлен компрессорный двигатель LT4 мощностью около 1200 л.с., что почти втрое превышает отдачу оригинальной Testarossa.

Дизайн сочетает элементы оригинала и стилистику F40: расширенный кузов, воздухозаборник на крыше и кастомные пятиспицевые колеса стоимостью около 60 тысяч долларов. Название F6 выбрали с отсылкой к линейке Ferrari, избегая конфликтов с брендом.

Несмотря на необычную компоновку 6×6, автомобиль оказался удивительно управляемым. По словам Supercar Blondie, на тест-драйве он ощущался почти «нормальным», а главным впечатлением стал мощный звук компрессора.

Проект пока проходит финальные настройки и в дальнейшем будет выставлен на продажу как уникальный коллекционный автомобиль.

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