Хорошие новости с фронта: для Украины начинается тактический перелом
- 3.06.2026, 15:26
Россия провалила зимнюю и весеннюю кампании.
Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в интервью ТСН заявил, что Россия провалила зимнюю кампанию и полностью провалила весеннюю.
По его словам, в мае российская армия смогла захватить около 10 кв. км территории, тогда как общий результат Украины за месяц может оказаться выше.
Билецкий считает, что на тактическом и оперативном уровне уже начинается перелом. Он назвал две главные причины.
Первая: у России все сильнее ощущается нехватка живой силы. По его словам, о прежних «мясных волнах», которые еще 7–8 месяцев назад были нормой, сейчас не идет речи даже на самых тяжелых участках фронта.
Вторая причина: преимущество Украины в воздухе. Билецкий заявил, что украинские дроны постепенно берут под контроль глубину до 200 км от линии фронта. По его словам, это понимают даже пленные российские офицеры: «Небо сейчас за нами».
Командир 3-го корпуса прогнозирует, что если тенденция сохранится, через 6–7 месяцев на фронте станет очевидно: Россия тактически проигрывает войну на земле. В корпусе огромное количество военнослужащих – почти 40 тысяч, к тому же Третья штурмовая – это самый большой организм 3-го армейского корпуса. Фактически это уже не бригада, а дивизия по многим числовым показателям.
Отдельно Билецкий отметил эффективность борьбы с дронами. По его словам, в зоне ответственности 3-го корпуса из 50 российских «Шахедов» за сутки уничтожили 45 – они не прошли даже линию фронта.
Он также подчеркнул, что Россия не контролирует Луганскую область полностью. Последний участок Луганщины украинские силы удерживают уже два года, и этот контроль, по словам Билецкого, только расширился.