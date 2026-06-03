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Хорошие новости с фронта: для Украины начинается тактический перелом

  • 3.06.2026, 15:26
Хорошие новости с фронта: для Украины начинается тактический перелом
Андрей Билецкий

Россия провалила зимнюю и весеннюю кампании.

Командир 3-го армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в интервью ТСН заявил, что Россия провалила зимнюю кампанию и полностью провалила весеннюю.

По его словам, в мае российская армия смогла захватить около 10 кв. км территории, тогда как общий результат Украины за месяц может оказаться выше.

Билецкий считает, что на тактическом и оперативном уровне уже начинается перелом. Он назвал две главные причины.

Первая: у России все сильнее ощущается нехватка живой силы. По его словам, о прежних «мясных волнах», которые еще 7–8 месяцев назад были нормой, сейчас не идет речи даже на самых тяжелых участках фронта.

Вторая причина: преимущество Украины в воздухе. Билецкий заявил, что украинские дроны постепенно берут под контроль глубину до 200 км от линии фронта. По его словам, это понимают даже пленные российские офицеры: «Небо сейчас за нами».

Командир 3-го корпуса прогнозирует, что если тенденция сохранится, через 6–7 месяцев на фронте станет очевидно: Россия тактически проигрывает войну на земле. В корпусе огромное количество военнослужащих – почти 40 тысяч, к тому же Третья штурмовая – это самый большой организм 3-го армейского корпуса. Фактически это уже не бригада, а дивизия по многим числовым показателям.

Отдельно Билецкий отметил эффективность борьбы с дронами. По его словам, в зоне ответственности 3-го корпуса из 50 российских «Шахедов» за сутки уничтожили 45 – они не прошли даже линию фронта.

Он также подчеркнул, что Россия не контролирует Луганскую область полностью. Последний участок Луганщины украинские силы удерживают уже два года, и этот контроль, по словам Билецкого, только расширился.

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