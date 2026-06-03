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Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь»

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  • 3.06.2026, 15:37
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Турция, Грузия и Азербайджан запустили новый «шелковый путь»
Фото: dha.com.tr

Железнодорожное сообщение пойдет в обход России.

Турция, Грузия и Азербайджан запустили железнодорожное сообщение по маршруту Баку-Тбилиси-Карс. Новый участок является частью Транскаспийского маршрута, соединяющего Азию и Европу в обход России, сообщает турецкое агентство Demirören Haber Ajansı.

Официальная церемония открытия железнодорожной магистрали, которая отныне заработала на полную мощность, состоялась во вторник в грузинском городе Ахалкалаки у турецкой границы.

«Железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является одним из важнейших транспортных проектов, реализованных благодаря совместным усилиям трех стран. С 2017 года она внесла значительный вклад в развитие Среднего коридора и сыграла важную роль в укреплении связей между Азией и Европой. Сегодня, с завершением инфраструктурных работ на грузинском участке, мы переходим к новому этапу более эффективной и результативной эксплуатации линии», – отметил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Чиновник добавил, что железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс является не только региональным транспортным проектом, но и стратегической инициативой, определяющей будущее глобальной интеграции.

«Наличие коридоров с высокой пропускной способностью, надежных, предсказуемых и бесперебойных, имеет сегодня большее значение, чем когда-либо. Сегодня мир нуждается не просто в новых торговых путях, но в надежных торговых путях. Поэтому мы считаем чрезвычайно значимым то, что расширение пропускной способности железнодорожной линии БТК было завершено именно в такой период», – говорит Уралоглу.

С увеличением мощности магистрали роль участка Баку-Тбилиси-Карс в Транскаспийском маршруте должна возрасти, убеждены участники проекта.

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