24 апреля 2026, пятница, 22:44
Лукашенко назвал водителей «мышами» и «крысами»

23
  • 22.04.2026, 12:03
  • 14,878
Автомобилистов ждут новые сюрпризы?

Ужесточить подготовку водителей в стране поручил Александр Лукашенко 22 апреля во время посещения минского аэроклуба ДОСААФ. Диктатор заметил, что и сам в свое время обучался именно в автошколе ДОСААФ.

Лукашенко обратил внимание, что нужно усиливать качество подготовки будущих водителей, ведь это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах:

— Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. (А сейчас. — Прим. ред.) и мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле, — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что определенные меры нужно принимать не для того, чтобы отрубить, отсеять побольше людей, а «чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле».

— Как бы они на меня сегодня ни обиделись, когда услышат этот спич, они будут мне благодарны, потому что жить же будут, — сказал Лукашенко.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук