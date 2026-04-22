Лукашенко назвал водителей «мышами» и «крысами»23
- 22.04.2026, 12:03
- 14,878
Автомобилистов ждут новые сюрпризы?
Ужесточить подготовку водителей в стране поручил Александр Лукашенко 22 апреля во время посещения минского аэроклуба ДОСААФ. Диктатор заметил, что и сам в свое время обучался именно в автошколе ДОСААФ.
Лукашенко обратил внимание, что нужно усиливать качество подготовки будущих водителей, ведь это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах:
— Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле. Я за то, чтобы все умели управлять автомобилем — и мужчины, и женщины. (А сейчас. — Прим. ред.) и мышь, и крыса, и журавль — все на автомобиле, — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что определенные меры нужно принимать не для того, чтобы отрубить, отсеять побольше людей, а «чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле».
— Как бы они на меня сегодня ни обиделись, когда услышат этот спич, они будут мне благодарны, потому что жить же будут, — сказал Лукашенко.