Лидер сборной США Пулишич опередил Роналду по количеству ассистов на чемпионатах мира 13.06.2026, 10:27

Кристиан Пулишич

Фото: Reuters

Американцы уверенно победили Парагвай в первом туре ЧМ-2026.

В субботу, 13 июня, сборная США одержала уверенную победу над Парагваем в первом туре чемпионата мира-2026.

Матч завершился разгромом — американцы забили четыре гола в ворота соперников, парагвайцы ответили лишь одним.

На 31-й минуте лидер и вингер сборной США Кристиан Пулишич прошел по флангу и отдал передачу на Фоларина Балогуна, который точным ударом отправил мяч в сетку.

Таким образом, Пулишич сделал третью голевую передачу на чемпионатах мира за пять матчей. Это его второй чемпионат мира.

По этому показателю он опередил нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, который за предыдущие 22 матча на турнире отдал лишь две голевые передачи. Чемпионат мира в Мексике, Канаде и США может стать для пятикратного обладателя Золотого мяча шестым в карьере.

Отметим, что чемпионат мира-2026 начался 11 июня и продлится до 19 июля.

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