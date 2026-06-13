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«Оказывается, для многих это боль и шок»

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  • 13.06.2026, 10:35
  • 2,460
«Оказывается, для многих это боль и шок»
Иллюстрационное фото

Вокруг минского кафе разгорелся скандал из-за мамы с ребенком.

В одной из столичных кофеен маму с ребенком не пустили в уборную, так как «туалет только для гостей заведения». Об этом рассказал у себя в Threads пользователь под ником _bogdan_bogd. Публикация собрала более 59 тысяч просмотров, а также свыше 600 комментариев, пишет «Зеркало».

Инцидент произошел 10 июня.

«Зашла мама с ребенком и попросила пустить их в туалет. Ей объяснили, что туалет только для гостей заведения. После этого начался скандал. Мама возмущалась, что ребенка не пускают в туалет, и ссылалась на закон в Беларуси, который якобы обязывает заведения пускать всех желающих. Из интереса потом сам проверил, и оказалось, что эта норма уже не действует», — написал автор поста.

Пользователь добавил, что женщине «предложили простое решение: купить хотя бы бутылку воды и спокойно воспользоваться туалетом», но сторонам не удалось достичь консенсуса по этому вопросу, поэтому «спор продолжился».

«Я понимаю, что ситуация с ребенком вызывает сочувствие. Но если у заведения есть свои правила, в чем проблема купить воду или напиток и решить вопрос за минуту, а не устраивать скандал?» — поинтересовался мнением пользователей Threads _bogdan_bogd.

Участники дискуссии не смогли найти общий знаменатель по вопросу посещения туалета в заведениях. Одни пользователи призывали взглянуть на ситуацию с точки зрения морали:

«Хождение в туалет — базовая потребность человека. А уж ребенка так тем более. С моральной точки зрения пускать были обязаны», — написал ihar986.

«У меня кафе нету, но я бы однозначно пускала бы детей. Эта категория должна быть оберегаема со всех сторон, в любом случае», — поддержала kazakevich__elena.

Другие участники обсуждения, наоборот, встали на защиту работников заведения:

«Я, может, и циничную вещь напишу, но легко быть добрыми чужими руками. Эти туалеты моют, убирают, покупают туда туалетную бумагу, мыло. И мной замечено, что вот такие «ну пойдите навстречу» больше всех и загаживают. И да, я мама, и да, если мне важен комфорт ребенка, я просто куплю какую-нибудь мелочь, и вопрос решится», — подчеркнула ya_nastassiya_.

«Я мама, у меня ребенок внезапно понимает, что нужен туалет, и я сама такая. 100% понимания политики заведения, скорее всего, место сильно людное и кафе рискует стать общественным туалетом. Всегда без проблем куплю печеньку или бутылку воды. Или просто предложу оплатить посещение туалета», — поделилась lenalion_.

А как по закону?

Автор поста уточнил, что по закону владельцы заведений не обязаны пускать в уборные прохожих.

«Оказывается, для многих это боль и шок, в моих ответах всем я показал свою позицию.

Уже даже из интереса позвонил в министерство, где мне рассказали, что я оказался прав, и заведение не обязано пускать прохожих», — написал _bogdan_bogd.

Ранее на этот вопрос «Зеркалу» отвечал юрист сервиса бесплатной и анонимной юридической помощи Legalhub.help. Специалист объяснил: в санитарно-эпидемиологических требованиях к содержанию и эксплуатации территорий № 22 есть такое понятие, как «общественные туалеты». Это отдельно стоящие или встроенно-пристроенные туалеты (общественные уборные), которые предназначены для пользования разными людьми. Причем как платно, так и без денег. Они должны быть в общественных зданиях, на заправках, рынках, в парках, ботанических садах, зонах отдыха. В том, чтобы сходить в такой туалет, человеку отказать не могут.

— Однако туалеты, расположенные в помещении кафе, под понятие «общественных» не подпадают, — объясняет юрист. — Следовательно, обязанности допускать туда любого заглянувшего в заведение прохожего у владельца или сотрудников нет. Законом на данный момент это не предусмотрено.

Однако, отмечает специалист, если работники или хозяин заведения не против, они могут дать добро.

— Порядок допуска граждан в туалеты, расположенные на территории объекта общественного питания, устанавливает сам владелец, — уточнил специалист.

Стоит отметить, что в 2015 году Минздрав выпустил постановление № 102, которым приравнял туалеты, расположенные в кафе, ресторанах, к общественным. В документе было написано, что «в объектах общественного питания <…> при отсутствии в них общественных туалетов должен быть разрешен доступ граждан в служебные туалеты». Это значило: если рядом нет общественного туалета, люди, которые не являются клиентами заведений общепита, могут требовать пустить их по нужде.

— Однако Минздрав пересмотрел постановление № 102, и с апреля 2023-го оно утратило свою силу, — говорит собеседник. — Сейчас единственная норма, на которую в этом вопросе теоретически можно опереться, — это «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования». В документе написано, что «помещения объектов должны быть оборудованы туалетами для работников (при необходимости — для посетителей). Допускается наличие одного туалета для работников и посетителей».

Как отмечал юрист, эта формулировка настолько расплывчата, что не дает возможности обязать владельца кафе пустить прохожего в туалет своего заведения. Тем более не получится привлечь его к ответственности в случае отказа.

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