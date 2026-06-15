В Мозыре мотоциклист сбил девушку с коляской
- 15.06.2026, 10:18
Происшествие на пешеходном переходе попало на видео.
13 июня в 22:15 в Мозыре 36-летний водитель мотоцикла Honda, двигаясь по улице Рыжкова, наехал на 25-летнюю девушку, которая с коляской переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГАИ Гомельской области.
Судя по видео, водитель вместе с мотоциклом упал на дорогу еще до наезда на девушку с коляской. Однако избежать столкновения не удалось. Второму пешеходу удалось устоять на ногах, но вторая коляска все же опрокинулась.
В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована.