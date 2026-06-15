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«Алексей Протас стал мощным игроком, меняющим ход игры»

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  • 15.06.2026, 12:12
«Алексей Протас стал мощным игроком, меняющим ход игры»
Алексей Протас

В американской пресс хвалят белорусского хоккеиста.

Белорусский хоккеист Алексей Протас доказал, что его прорыв по результативности в предыдущем сезоне НХЛ не был случайностью. Такое мнение выразил журналист Дом Лущишин.

— Алексей Протас стал мощным игроком, меняющим ход игры в формате 5 на 5, и доказал, что его прорыв в сезоне-2024/25 не был случайностью, — цитирует Лущишина belarushockey.com со ссылкой на The Athletic.

В сезоне-2024/25 Протас установил рекорд по очкам в НХЛ среди белорусов за одну регулярку, набрав 66 (30+36) результативных баллов. При этом «Вашингтон» стал победителем регулярки и дошел до полуфинала конференции в Кубке Стэнли. В прошедшем чемпионате старший из витебских братьев оформил 25+27 по «гол+пас», а его команда не попала в плей-офф.

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