«Алексей Протас стал мощным игроком, меняющим ход игры»1
- 15.06.2026, 12:12
В американской пресс хвалят белорусского хоккеиста.
Белорусский хоккеист Алексей Протас доказал, что его прорыв по результативности в предыдущем сезоне НХЛ не был случайностью. Такое мнение выразил журналист Дом Лущишин.
— Алексей Протас стал мощным игроком, меняющим ход игры в формате 5 на 5, и доказал, что его прорыв в сезоне-2024/25 не был случайностью, — цитирует Лущишина belarushockey.com со ссылкой на The Athletic.
В сезоне-2024/25 Протас установил рекорд по очкам в НХЛ среди белорусов за одну регулярку, набрав 66 (30+36) результативных баллов. При этом «Вашингтон» стал победителем регулярки и дошел до полуфинала конференции в Кубке Стэнли. В прошедшем чемпионате старший из витебских братьев оформил 25+27 по «гол+пас», а его команда не попала в плей-офф.