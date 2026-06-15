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Сегодня Россия сожгла собственный миф

  • Ольга Алтунина
  • 15.06.2026, 11:55
Сегодня Россия сожгла собственный миф

Лавра устоит.

Сегодня Россия сожгла собственный миф. Миф о «Третьем Риме». О наследниках православной цивилизации. О защитниках веры. О хранителях святынь. В центре этого мифа всегда была Киево-Печерская лавра.

Столетиями Москва присваивала наследие Киевской Руси, представляя себя единственным преемником киевского крещения и православной традиции. Для этого ей была нужна Лавра — не как монастырь, а как символ права на нашу историю, нашу память и нашу идентичность.

Именно поэтому любая попытка Украины вернуть себе собственную историю вызывала у Москвы такую ярость. Потому что без Киева и Лавры миф о «русском мире» рассыпается.

И вот сегодня Россия сама ударила по святыне, которую веками использовала как доказательство своей «особой духовной миссии».

Весь мир это видит. Видят те, кто годами повторял, что Лавра — это «русский монастырь». Те, кто говорил о «гонениях на православие» в Украине. Те, кто обвинял украинцев в неуважении к святыням.

Сегодня ответ дала сама Россия.

Лавра выстоит. Отстроится. Переживет и эту войну, как пережила монгольское нашествие, империи, коммунистический террор и Вторую мировую.

А вот миф о «Третьем Риме» горит прямо сейчас.

И этот огонь виден далеко за пределами Украины.

P.S. Ночь была страшной, спасибо всем, кто позвонил и спросил, «как я». Особенно моим родным.

Ольга Алтунина, «Фейсбук»

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