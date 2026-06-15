В Петербурге отменили главный военно-морской парад Путина 3 15.06.2026, 12:54

1,602

Фото: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Испугались украинских дронов.

Российские власти второй год подряд решили не проводить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщили «Фонтанке» источники в Минобороны РФ. По их словам, соответствующего указа правителя до сих пор нет. Распоряжения сверху о подготовке к мероприятию также не поступало, хотя в это время репетиции уже должны вовсю идти. Не планируют на флотах и командировки в Петербург для участия в параде. «Сами понимаете, не до того сейчас», — сказал собеседник издания.

В прошлом году власти отменили военно-морской парад, не объяснив причин такого решения. Однако подготовка к нему шла и была остановлена за несколько недель до планируемой даты мероприятия. В 2024 году Минобороны впервые отменило часть парада рядом с военно-морской базой в Кронштадте. До этого, начиная с 2017 года, военные корабли ежегодно проходили через акваторию Невы в последнее воскресенье июля, когда в России отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). В мероприятии участвовали несколько сотен боевых кораблей и вспомогательных судов. Также у парада была воздушная часть, а с наступлением темноты в городе давали салют. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на мероприятии, следил за его ходом вместе с министром обороны и высокопоставленными военными, а также выступал с речью.

В начале июня украинские беспилотники в ходе массированной атаки на Петербург поразили российский корвет «Бойкий», который находился на военно-морской базе в Кронштадте. Об этом сообщал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com