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В Петербурге отменили главный военно-морской парад Путина

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  • 15.06.2026, 12:54
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В Петербурге отменили главный военно-морской парад Путина
Фото: Сергей Михайличенко / FONTANKA.RU

Испугались украинских дронов.

Российские власти второй год подряд решили не проводить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, сообщили «Фонтанке» источники в Минобороны РФ. По их словам, соответствующего указа правителя до сих пор нет. Распоряжения сверху о подготовке к мероприятию также не поступало, хотя в это время репетиции уже должны вовсю идти. Не планируют на флотах и командировки в Петербург для участия в параде. «Сами понимаете, не до того сейчас», — сказал собеседник издания.

В прошлом году власти отменили военно-морской парад, не объяснив причин такого решения. Однако подготовка к нему шла и была остановлена за несколько недель до планируемой даты мероприятия. В 2024 году Минобороны впервые отменило часть парада рядом с военно-морской базой в Кронштадте. До этого, начиная с 2017 года, военные корабли ежегодно проходили через акваторию Невы в последнее воскресенье июля, когда в России отмечается День Военно-морского флота (ВМФ). В мероприятии участвовали несколько сотен боевых кораблей и вспомогательных судов. Также у парада была воздушная часть, а с наступлением темноты в городе давали салют. Президент РФ Владимир Путин присутствовал на мероприятии, следил за его ходом вместе с министром обороны и высокопоставленными военными, а также выступал с речью.

В начале июня украинские беспилотники в ходе массированной атаки на Петербург поразили российский корвет «Бойкий», который находился на военно-морской базе в Кронштадте. Об этом сообщал командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

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