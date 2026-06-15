закрыть
15 июня 2026, понедельник, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области российским оккупантам отказались продавать бензин

1
  • 15.06.2026, 12:32
  • 2,932
В Ростовской области российским оккупантам отказались продавать бензин

Топливный кризис уже вышел за пределы бытовой проблемы.

Российский Z-военкор Владимир Романов пишет, что в оккупированном Донецке и по всей так называемой «ДНР» нет бензина. По его словам, если топливо и появляется на отдельных заправках, то лишь эпизодически и сразу заканчивается, пишет «Диалог».

Дефицит уже ударил даже по российским военным, которые работают у линии боевого соприкосновения. Романов сообщил, что по трассе Донецк — Авило-Успенка ему не встретилась ни одна АЗС с топливом. В Ростовской области бензин есть, но на заправках ввели лимиты. Для обычных водителей это еще можно пережить, пишет он, но для военных ситуация становится критической.

По словам Z-военкора, одно из российских подразделений отправило транспорт в Ростовскую область, чтобы купить топливо за свой счет. Военным нужны были большие объемы, но на АЗС им отказались заливать бензин в бочки. На опубликованном видео российский военный просит заправить емкости «для фронта», но сотрудница АЗС отказывает. Она говорит, что не будет нарушать запрет, потому что рискует увольнением.

Романов утверждает, что похожий отказ был и на заправке Teboil в Ростовской области. Военные каналы пишут, что топливный кризис уже вышел за пределы бытовой проблемы. Если бензина не хватает даже подразделениям у фронта, это бьет не только по оккупационной администрации, но и по снабжению российской армии.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип