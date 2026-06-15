В Ростовской области российским оккупантам отказались продавать бензин 1 15.06.2026, 12:32

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Топливный кризис уже вышел за пределы бытовой проблемы.

Российский Z-военкор Владимир Романов пишет, что в оккупированном Донецке и по всей так называемой «ДНР» нет бензина. По его словам, если топливо и появляется на отдельных заправках, то лишь эпизодически и сразу заканчивается, пишет «Диалог».

Дефицит уже ударил даже по российским военным, которые работают у линии боевого соприкосновения. Романов сообщил, что по трассе Донецк — Авило-Успенка ему не встретилась ни одна АЗС с топливом. В Ростовской области бензин есть, но на заправках ввели лимиты. Для обычных водителей это еще можно пережить, пишет он, но для военных ситуация становится критической.

По словам Z-военкора, одно из российских подразделений отправило транспорт в Ростовскую область, чтобы купить топливо за свой счет. Военным нужны были большие объемы, но на АЗС им отказались заливать бензин в бочки. На опубликованном видео российский военный просит заправить емкости «для фронта», но сотрудница АЗС отказывает. Она говорит, что не будет нарушать запрет, потому что рискует увольнением.

Романов утверждает, что похожий отказ был и на заправке Teboil в Ростовской области. Военные каналы пишут, что топливный кризис уже вышел за пределы бытовой проблемы. Если бензина не хватает даже подразделениям у фронта, это бьет не только по оккупационной администрации, но и по снабжению российской армии.

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