«И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?»12
- 15.06.2026, 10:49
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Видеофакт с МКАД.
Читатель прислал Onlíner видео с регистратора, установленного в грузовике, двигавшемся по МКАД. Средний ряд, туда въезжает компактный Peugeot и почему-то тормозит. А сзади на него надвигается тот самый грузовик. Не станем утверждать, что трюк выполнен профессионалом, но настоятельно рекомендуем никогда такого не повторять.
Автор видео рассказал, что инцидент произошел 8 июня на 39-м км МКАД.
По словам собеседника, когда Peugeot резко затормозил, водитель грузовика также применил экстренное торможение и стал сигналить. Но — это видно на видео — у Peugeot до последнего не гасли стоп-сигналы.
— Водитель автомобиля Peugeot проигнорировал приближение транспортного средства массой 40 тонн и продолжил торможение, — констатирует автор видео.
Спасло то, что грузовик увернулся вправо, а полоса там была в этот момент свободна. И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?
У кого-нибудь есть догадки, что может мотивировать водителя затормозить на скоростной трассе перед многотонным грузовиком?