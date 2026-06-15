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«И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?»

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  • 15.06.2026, 10:49
  • 3,140
«И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?»
иллюстративное фото

Видеофакт с МКАД.

Читатель прислал Onlíner видео с регистратора, установленного в грузовике, двигавшемся по МКАД. Средний ряд, туда въезжает компактный Peugeot и почему-то тормозит. А сзади на него надвигается тот самый грузовик. Не станем утверждать, что трюк выполнен профессионалом, но настоятельно рекомендуем никогда такого не повторять.

Автор видео рассказал, что инцидент произошел 8 июня на 39-м км МКАД.

По словам собеседника, когда Peugeot резко затормозил, водитель грузовика также применил экстренное торможение и стал сигналить. Но — это видно на видео — у Peugeot до последнего не гасли стоп-сигналы.

— Водитель автомобиля Peugeot проигнорировал приближение транспортного средства массой 40 тонн и продолжил торможение, — констатирует автор видео.

Спасло то, что грузовик увернулся вправо, а полоса там была в этот момент свободна. И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?

У кого-нибудь есть догадки, что может мотивировать водителя затормозить на скоростной трассе перед многотонным грузовиком?

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