«И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?» 12 15.06.2026, 10:49

3,140

иллюстративное фото

Видеофакт с МКАД.

Читатель прислал Onlíner видео с регистратора, установленного в грузовике, двигавшемся по МКАД. Средний ряд, туда въезжает компактный Peugeot и почему-то тормозит. А сзади на него надвигается тот самый грузовик. Не станем утверждать, что трюк выполнен профессионалом, но настоятельно рекомендуем никогда такого не повторять.

Автор видео рассказал, что инцидент произошел 8 июня на 39-м км МКАД.

По словам собеседника, когда Peugeot резко затормозил, водитель грузовика также применил экстренное торможение и стал сигналить. Но — это видно на видео — у Peugeot до последнего не гасли стоп-сигналы.

— Водитель автомобиля Peugeot проигнорировал приближение транспортного средства массой 40 тонн и продолжил торможение, — констатирует автор видео.

Спасло то, что грузовик увернулся вправо, а полоса там была в этот момент свободна. И не страшно так тормозить, когда на тебя едут 40 тонн?

У кого-нибудь есть догадки, что может мотивировать водителя затормозить на скоростной трассе перед многотонным грузовиком?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com