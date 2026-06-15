Из общежития белорусов могут выселить «на улицу» 15.06.2026, 11:06

1,034

Случай в Минске.

Получить место в общежитии (особенно нового типа, где не комнаты и блоки, а полноценные квартиры) — мечта многих белорусов. Однако заселение не означает автоматическое «закрепление» на месте навсегда. Исчезли основания для проживания — будь добр на выход. И даже на самых упертых жильцов, не желающих съезжать с обжитых метров, найдется управа.

В суд с исковым заявлением обратились представители одного из коммунальных унитарных предприятий, сообщают «Минск-Новости». Они указали, что их организации принадлежит общежитие, расположенное на ул. Брестской. В марте 2025 года на должность юрисконсульта в эту организацию устроился ответчик, между сторонами был заключен договор найма жилого помещения в общежитии сроком на 1 год.

Однако буквально через полгода, в ноябре, юрисконсульт уволился из организации по соглашению сторон. Поскольку с ним были прекращены трудовые отношения, в связи с которыми и предоставлялось жилое помещение, представители КУП обратились в суд с требованием о выселении экс-работника. По доброй воле тот съезжать с «квадратов» не хотел.

— Ответчик в судебное заседание не явился, — прокомментировала старший помощник прокурора Октябрьского района Виктория Литвинская. — Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего, что иск подлежит удовлетворению, суд на основании п. 1 ст. 61, ст. 64, п. 1 ст. 87 Жилищного кодекса Республики Беларусь принял решение о выселении ответчика из общежития без предоставления другого жилого помещения.

Решение суда района не обжаловано (не опротестовано) и вступило в законную силу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com