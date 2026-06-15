Что делать, если в лесу встретил медведя? 8 15.06.2026, 10:35

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Советы экспертов.

«Что делать, если в лесу встретил медведя? Есть способы защиты?» - спросил у «АиФ» читатель из Орши.

Если встретили медведя на близком расстоянии (до 50 м) и он вас заметил, не убегайте, не поворачивайтесь спиной, не смотрите ему в глаза, советуют в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

Если медведь двигается по направлению к вам, не бегите. Отходите медленно, пятясь, на расстояние около 10-20 м, потом отходите боком. Если ваше движение провоцирует зверя, замрите. Рекомендуется издавать звуки (говорить спокойным голосом, свистеть, хлопать в ладони и т. п.). Ни в коем случае не нужно бежать, смотреть в глаза животному, делать резкие движения.

Если контакта не избежать, падайте на живот или свернитесь клубком, руки за голову, не двигайтесь как можно дольше. Если очевидно, что животное нападает, защищайтесь любыми способами: бейте в уязвимые места - глаза, нос, может помочь перцовый баллончик, спрей.

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