60 ракет только по Киеву: Зеленский экстренно обратился к G7 5 15.06.2026, 10:36

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Владимир Зеленский

Президент Украины раскрыл подробности варварского удара РФ.

В Киеве и Харькове продолжается ликвидация последствий ударов российских захватчиков. В ночь на 15 июня только по Киеву враг нанес удар 60 ракетами.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия масштабного удара РФ по Украине. Он добавил, что на данный момент уже известно о 28 раненых и 4 погибших в результате вражеского удара по столице.

«Из-за российского удара по Киево-Печерской лавре горел Успенский собор – церковь, история которой началась еще в XI веке. И это на сегодняшний день одно из крупнейших российских преступлений против христианской культуры. ГСЧС уже ликвидировали пожар на крыше собора», – сказал Зеленский.

В Харькове, по словам президента, РФ повторно атаковала объект, когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий удара. Президент отметил, что в результате российского удара по Харькову погибли 5 человек, еще 9 получили ранения.

В Днепре, как отметил Зеленский, россияне нанесли удар по железнодорожной станции, колледжу и предприятию. Кроме того, враг атаковал этой ночью Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Николаевскую области.

«Так Россия показывает миру свои намерения продолжать войну. Очень важно, чтобы был ответ стран „Группы семи“, которые сейчас собираются на саммит, и чтобы он был решительным и содержательным: больше давления на агрессора, больше помощи Украине с ПВО, прежде всего с противоракетной обороной», – заявил украинский президент.

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