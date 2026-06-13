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По ком звонит колокол победобесия

  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 13.06.2026, 9:23
По ком звонит колокол победобесия
Иллюстрационное фото

На заметку родителям, наряжающим своих детей в пилотки и гимнастерки.

За три дня до полномасштабного вторжения российских войск в Украину жителю подмосковной Коломны Алишеру Свирину исполнилось 14 лет.

28 мая 2026-го его похоронили — Алишер оказался первым в поименном списке погибших российских военнослужащих 2008 года рождения, который ведет ВВС.

СМИ облетели фото — два склеенных кадра, на которых 18-летний уроженец Коломны запечатлен ребенком в бутафорской гимнастерке и пилотке с игрушечным автоматом в руках, а также он, но уже в настоящей форме и с «калашниковым» в руках.

И этот коллаж — не просто фотодокумент войны, развязанной Россией. Это напоминание всем, кто любит наряжать своих детей в форму а-ля СССР, возить их на парадах в бутафорских танках из картона.

Напоминание о том, что победобесие, все эти «можем повторить» и промывка неокрепших мозгов собственных и чужих детей заканчивается именно так: траурной лентой на портретах тех, кому еще жить и жить.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

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