По ком звонит колокол победобесия
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 13.06.2026, 9:23
На заметку родителям, наряжающим своих детей в пилотки и гимнастерки.
За три дня до полномасштабного вторжения российских войск в Украину жителю подмосковной Коломны Алишеру Свирину исполнилось 14 лет.
28 мая 2026-го его похоронили — Алишер оказался первым в поименном списке погибших российских военнослужащих 2008 года рождения, который ведет ВВС.
СМИ облетели фото — два склеенных кадра, на которых 18-летний уроженец Коломны запечатлен ребенком в бутафорской гимнастерке и пилотке с игрушечным автоматом в руках, а также он, но уже в настоящей форме и с «калашниковым» в руках.
И этот коллаж — не просто фотодокумент войны, развязанной Россией. Это напоминание всем, кто любит наряжать своих детей в форму а-ля СССР, возить их на парадах в бутафорских танках из картона.
Напоминание о том, что победобесие, все эти «можем повторить» и промывка неокрепших мозгов собственных и чужих детей заканчивается именно так: траурной лентой на портретах тех, кому еще жить и жить.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»