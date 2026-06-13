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Дроны «разнесли» морской терминал в Краснодарском крае РФ

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  • 13.06.2026, 9:41
  • 3,066
Дроны «разнесли» морской терминал в Краснодарском крае РФ
Иллюстрационное фото

Вспыхнул пожар.

В ночь на субботу, 13 июня, в Темрюкском районе Краснодарского края РФ беспилотники атаковали морской терминал. После удара на территории объекта вспыхнул пожар.

Об этом сообщают Telegram-канал Exilenova+ и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, дроны попали по территории морского терминала, после чего возникло возгорание.

Для ликвидации последствий атаки на объект привлекли 96 спасателей и более 30 единиц специальной техники, в том числе подразделения МЧС России.

Информация о масштабах повреждений морского терминала в настоящее время уточняется. Официальных данных о влиянии атаки на работу объекта пока не обнародовано.

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