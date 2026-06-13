«Медведеву надо было рвать портреты руками и зубами» 8 Аббас Галлямов

13.06.2026, 9:59

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Так бы было честнее.

Судя по ролику, Медведев видит идеальную Россию именно такой: она не занимается собой, своими делами, она зациклена на борьбе с врагом. Она могла бы производить бумагу, торговать ею, но она ее тупо уничтожает. Россия по Медведеву – это не производитель, это разрушитель.

Кстати, ради интереса я спросил ИИ, какой процент российского рынка офисных шредеров принадлежит отечественному производителю, а какой – иностранцам. Официальной статистики именно по шредерам он не нашел, но опираясь на данные экспертов предположил, что иностранцы занимают около 90-95 процентов указанного рынка.

Медведеву в этом ролике надо было рвать портреты руками и зубами, а не уничтожать их в шредере. Так бы было честнее.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

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