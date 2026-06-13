Выпускники в Минске нашли способ избежать распределения 2 13.06.2026, 10:09

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Но что-то пошло не так.

Трое выпускников минских вузов нашли способ избежать распределения. То, что трудоустройство на самом деле фиктивное, со временем заметили — дошло до суда. Подробности рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что после окончания обучения выпускники были распределены в одну из организаций Минска, которая помогала им уклоняться от отработки. К работе молодые специалисты фактически не приступили, зарплату не получали, но за все время фиктивного трудоустройства организация систематически платила за них обязательные страховые взносы в ФСЗН.

В прокуратуре рассказывают, что за такое фиктивное трудоустройство молодые люди в течение двух лет платили директору этой компании.

Ущерб государству от действий выпускников оценивается в сумму более чем 95 000 рублей. В отношении молодых специалистов возбуждены уголовные дела за причинение имущественного ущерба без признаков кражи (часть 2 статьи 216 УК РБ).

Прокуратура предъявила иск в интересах государства: за период фиктивного трудоустройства уплачены страховые взносы в ФСЗН, а этот период включен в трудовой стаж и в дальнейшем может повлиять на размер пенсий. Суд признал трудовые договоры молодых людей недействительными, решение вступило в силу.

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