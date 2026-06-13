В три раза меньше калорий: назван простой и полезный способ приготовления еды 13.06.2026, 9:50

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Диетолог развенчал распространенный миф.

Привычка жарить пищу на сковороде является одной из главных скрытых причин появления лишнего веса, ведь такой способ приготовления увеличивает калорийность блюд в несколько раз.

Об этом рассказал известный диетолог и фитнес-тренер Виктор Мандзяк. По его словам, во время обжаривания мясо, овощи, яйца или мучные изделия активно впитывают растительный жир, который является самым калорийным продуктом на планете.

Эксперт отмечает, что всего одна столовая ложка масла содержит около 140 калорий. Для сравнения: такую же калорийность имеют два больших яблока или почти килограмм свежих огурцов.

«Возникает один прагматичный вопрос: насколько масло, впитавшееся в продукты, сделает их вкуснее, чем калорийнее? Пожалуй, оно сделает их более калорийными, чем вкусными. Если мы сравним жарку на масле с похожим методом термической обработки, при котором также появляется эта хрустящая корочка — это гриль или запекание. Когда вы запекаете или готовите на гриле, еда не станет менее вкусной, но будет в полтора, два, а иногда и в три раза менее калорийной», — пояснил Виктор Мандзяк.

Диетолог развенчал распространенный миф о том, что для похудения нужно резко сокращать порции. По его словам, на самом деле фигура человека зависит не от физического объема пищи, а от количества калорий в каждых 100 граммах продукта. В среднем ежедневно люди потребляют около двух килограммов пищи, наполняя желудок три-четыре раза в день, а для ощущения сытости за один прием необходимо примерно 600 миллилитров блюда.

«В зависимости от того, сколько калорий содержится в еде, которой мы наполняем свои желудки, мы будем либо худеть, либо набирать лишний вес. Когда вы привыкли есть жареную пищу, даже не сравнивая ее с запеченной, и привыкли жарить на большом количестве масла, то этой одной привычкой вы негативно влияете на свою фигуру. Если эту привычку заменить другим методом термической обработки пищи — вы можете существенно повлиять на количество жира в своем теле», — подчеркнул фитнес-тренер.

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