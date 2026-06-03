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Эксперт: Иран обрекает себя на вечную войну

  • 3.06.2026, 14:31
Эксперт: Иран обрекает себя на вечную войну

Тегеран использует переговоры, чтобы выигрывать время.

Иранское руководство все больше воспринимает затяжной конфликт с США не как проблему, а как инструмент укрепления своих позиций. К такому выводу пришел профессор Техасского университета A&M Мохаммад Аятоллахи Табаа в статье для Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

По его мнению, Тегеран постепенно отказывается от идеи полноценного урегулирования отношений с Вашингтоном. Даже если стороны достигнут очередного соглашения, противостояние, вероятно, продолжится в политической, экономической и военной сферах.

Автор отмечает, что за последние годы в Иране усилились позиции сторонников жесткой линии. После провала предыдущих договоренностей с США многие представители власти пришли к выводу, что компромиссы не обеспечивают безопасность страны и лишь делают ее более уязвимой.

В Тегеране считают, что нынешний конфликт уже принес определенные дивиденды. Закрытие Ормузского пролива и давление на мировые энергетические маршруты заставили другие государства активнее учитывать интересы Ирана. Кроме того, власти страны убеждены, что способны выдерживать внешнее давление и тем самым добиваться большего влияния на международной арене.

По оценке автора, иранская дипломатия все чаще используется не для достижения мира, а для управления конфликтом и выигрыша времени. Переговоры продолжаются, однако Тегеран не готов идти на шаги, которые могли бы ослабить его позиции.

В результате формируется опасная стратегия, при которой руководство страны рассматривает постоянную конфронтацию как более выгодный вариант, чем компромисс. По мнению эксперта, такой курс может надолго закрепить состояние нестабильности на Ближнем Востоке и превратить противостояние Ирана с США в практически бесконечный конфликт.

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