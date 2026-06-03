Минчанка узнала настоящее имя бывшего спустя несколько лет 4 3.06.2026, 13:48

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При этом у пары есть общий ребенок.

Минчанка обратилась в милицию из-за угроз. Пострадавшими она назвала себя, ребенка и экс-возлюбленного. В процессе выяснилось, что женщина не знала настоящего имени мужчины, хотя у пары есть общий ребенок.

Подробности необычного дела рассказали в прокуратуре. В 2018 году мужчина познакомился с минчанкой на сайте знакомств, но представился вымышленным именем, пишет Onliner. Отношения развивались: совместная жизнь и рождение общего ребенка. Спустя 4 года идиллия закончилась, было принято решение разъехаться.

Через год у мужчины возникли финансовые сложности. За помощью он обратился к бывшей возлюбленной, причем просил деньги под разными вымышленными предлогами. Например, говорил, что ему угрожают. После минчанке начали поступать сообщения с требованиями уладить долги бывшего парня. В противном случае угрожали расправой уже ей и ребенку.

Женщина не растерялась и обратилась в милицию. Причем просила защитить не только себя и сына, но и экс-возлюбленного. Но быстро выяснилось, что все сообщения с требованиями денег и возможной расправой писал сам «должник».

Раскрылся и еще один интересный факт. При подаче заявления 39-летняя минчанка не знала настоящих паспортных данных мужчины, с которым несколько лет была в отношениях. Что касается данных в свидетельстве о рождении ребенка, то их внесли со слов матери.

В ходе расследования также было установлено, что с декабря 2023-го по март 2024-го обвиняемый смог получить от минчанки 8 тысяч рублей. Деньги мужчина потратил на игровые автоматы и лекарства — установлено, что он страдает лудоманией.

В суде мужчина раскаялся в содеянном, а еще возместил ущерб. За совершенные действия ему назначили 1 год ограничения свободы условно и штраф в 4,5 тысячи рублей. Приговор вступил в законную силу.

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